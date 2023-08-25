С 25 августа по 5 сентября водители в Беларуси обязаны ездить днём с включенным ближним светом фар

Белорусские водители с 25 августа по 5 сентября включительно обязаны ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. В стране проходит спецмероприятие «Внимание – дети!», информирует МВД РБ.

За нарушение правил накажут штрафом в размере до трех базовых величин (111 белорусских рублей). Если водитель на нарушении попадется повторно, то размер штрафа увеличится уже до восьми базовых величин (до 296 белорусских рублей).

Специальное комплексное мероприятия «Внимание – дети!» в Беларуси накануне нового учебного года и в первую учебную неделю проводится каждый год. Оно направлено на предупреждение дорожного травматизма с участием несовершеннолетних. Транспортные средства должны быть заметны, чтобы привлечь внимание детей.