Прямой эфир

С 25 августа по 5 сентября водители в Беларуси обязаны ездить днём с включенным ближним светом фар

25 августа 2023 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские водители с 25 августа по 5 сентября включительно обязаны ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. В стране проходит спецмероприятие «Внимание – дети!», информирует МВД РБ. 

За нарушение правил накажут штрафом в размере до трех базовых величин (111 белорусских рублей). Если водитель на нарушении попадется повторно, то размер штрафа увеличится уже до восьми базовых величин (до 296 белорусских рублей). 

Специальное комплексное мероприятия «Внимание – дети!» в Беларуси накануне нового учебного года и в первую учебную неделю проводится каждый год. Оно направлено на предупреждение дорожного травматизма с участием несовершеннолетних. Транспортные средства должны быть заметны, чтобы привлечь внимание детей. 

# Автомобили # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Таким подаркам всегда рады. Депутаты Мингорсовета присоединились к акции «Соберём ребёнка в школу»
25 августа 2023 06:51

Таким подаркам всегда рады. Депутаты Мингорсовета присоединились к акции «Соберём ребёнка в школу»

В Беларуси завершили теребление льна. Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн
25 августа 2023 06:13

В Беларуси завершили теребление льна. Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн

«Любовь помогает». Молодая семья проводит медовый месяц на уборочной – история молодожёнов
24 августа 2023 20:15

«Любовь помогает». Молодая семья проводит медовый месяц на уборочной – история молодожёнов