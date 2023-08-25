В Беларуси завершили теребление льна. Общий намолот зерна, включая рапс, приближается к 7 млн тонн

Новости Беларуси. Секрет успехов белорусских аграриев прост. Трудиться добросовестно, ответственно, с полной отдачей это наша характерная черта. Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых, приближаются к финишу Минская и Гродненская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным на 25 августа, все регионы страны закончили теребление льна. Посеять озимый рапс на зерно осталось на 3 % отведенных полей. Закончили эту работу Минский, Брестский, Могилевский и Витебский регионы. Хозяйства приступили к уборке картофеля, его урожайность составляет почти 343 центнера с гектара. Это наш второй хлеб, а что касается первого, общереспубликанский намолот составляет с маслосеменами рапса 6 миллионов 827 тысяч тонн, из которых почти 5 миллионов 891 тысяча тонн – зерновых колосовых и зернобобовых. Техника, кадры, топливо, работающие на полную мощность сушильные комплексы – страда в Беларуси продолжается.