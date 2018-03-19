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Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей

19 марта 2018 07:07
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил проводится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей-1

Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей-3

В этот раз оцениваются воинские части различных видов и родов войск. Ночью 18 марта внезапному экзамену подверглись сразу несколько подразделений, в том числе 19-я и 120-я отдельная механизированные бригады Северо-Западного оперативного командования.

Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей-6

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня в 23.00 была дадена команда дежурно-пограничному штабу в гарнизоны на определение этих дежурных подразделений в готовности к выполнению боевых задач. Сейчас рота привела себя в готовность, получила все необходимое и готовится к выходу в район выполнения своей задачи.

Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей-9

Военный тест носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы боевой готовности и повседневной деятельности армии.

# общество # Фотофакт # Станислав Зась # Вооруженные силы Республики Беларусь

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