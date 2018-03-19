Внезапный экзамен: Вооружённые Силы Беларуси проверили боевую готовность воинских частей

В этот раз оцениваются воинские части различных видов и родов войск. Ночью 18 марта внезапному экзамену подверглись сразу несколько подразделений, в том числе 19-я и 120-я отдельная механизированные бригады Северо-Западного оперативного командования.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня в 23.00 была дадена команда дежурно-пограничному штабу в гарнизоны на определение этих дежурных подразделений в готовности к выполнению боевых задач. Сейчас рота привела себя в готовность, получила все необходимое и готовится к выходу в район выполнения своей задачи.