На одного самца три самки. В Липичанской пуще формируют новую популяцию зубров

Новости Беларуси. Новая микропопуляция зубра европейского создаётся в Дятловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Липичанскую пущу привезли первых 12 особей. Новосёлы – это зубры, отловленные в Налибокской пуще и заказнике «Озёры». Животных отбирали тщательно.

Должны присутствовать разные возраста. И расчёт такой: на одного самца три самки – это и есть залог успешного формирования популяции. Для зубров пока сооружён временный вольер в 7,5 гектара, есть лес и луг, поставлены кормушки. Как только звери обживутся на новом месте, их можно будет выпускать на вольные хлеба.

Александр Кивуля, директор Дятловского лесхоза:

Мы пригласили сотрудников Академии наук. Они полгода работали на территории нашего лесхоза, для того, чтобы определить место, которое соответствовало бы всем требованиям для того, чтобы зубры у нас тут прижились.