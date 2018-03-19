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График приёма граждан представителями Администрации Президента в регионах и столице

19 марта 2018 06:32
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Новости Беларуси. Проблемы регионов и столицы – в поле зрения власти. С жителями сразу нескольких регионов Беларуси встретятся представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График приёма граждан представителями Администрации Президента в регионах и столице-1

График приёма граждан представителями Администрации Президента в регионах и столице-3

Личные приёмы граждан пройдут в Пинске, Крупках, Ошмянах, Могилёвском районе и Минске. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкоме.

# общество # Прием граждан # Фотофакт

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