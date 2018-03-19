График приёма граждан представителями Администрации Президента в регионах и столице

Новости Беларуси. Проблемы регионов и столицы – в поле зрения власти. С жителями сразу нескольких регионов Беларуси встретятся представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные приёмы граждан пройдут в Пинске, Крупках, Ошмянах, Могилёвском районе и Минске. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в исполкоме.