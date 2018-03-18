Инцидент на Игналинской АЭС. Что произошло и почему общественности ничего не сообщили?

Новости Беларуси. Резонансный случай на неделе произошел с подачи литовского Министерства иностранных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наши соседи, похоже, хотели скрыть инцидент на Игналинской АЭС. СМИ пишут, что там в конце года произошел некий сбой при переносе ядерного топлива. Общественности о нем ничего не сообщили.

МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту, в которой выражалась обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии. А глава МИД Литвы назвал белорусскую ноту по ситуации на Игналинской АЭС – цитата – «отыгрышем на пропагандистском поле».