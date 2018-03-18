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Инцидент на Игналинской АЭС. Что произошло и почему общественности ничего не сообщили?

18 марта 2018 19:23
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Новости Беларуси. Резонансный случай на неделе произошел с подачи литовского Министерства иностранных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наши соседи, похоже, хотели скрыть инцидент на Игналинской АЭС. СМИ пишут, что там в конце года произошел некий сбой при переносе ядерного топлива. Общественности о нем ничего не сообщили. 

МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту, в которой выражалась обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии. А глава МИД Литвы назвал белорусскую ноту по ситуации на Игналинской АЭС – цитата – «отыгрышем на пропагандистском поле».

Инцидент на Игналинской АЭС. Что произошло и почему общественности ничего не сообщили?-1

Конечно, не удивительно. Никакой информации о происшествии на атомной станции, находящейся в нескольких километрах от Беларуси. Это заявление более чем странное. С одной стороны министр, кажется, показывает, что все предыдущие слова Литвы по строящейся белорусской станции были игрой на пропагандистском поле, а не реальной обеспокоенностью. Ведь так получается, если мы только вторглись на пропагандистское поле и пытаемся отыграться на претензии Литвы?

Второй момент: почему же они сразу не поспешили с информацией о происшествии, а все скрыли? Если бы не шум в СМИ – как тогда?

Вопросов больше, чем ответов. Но ясно, что моральное право критиковать Беларусь за строящуюся станцию Литва утратила.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Литва

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