Это здание – жизненная необходимость. Пожарную часть на улице Скрипникова введут в эксплуатацию в 2022 году

Новости Беларуси. Новую пожарную аварийно-спасательную часть введут в эксплуатацию осенью 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство развернулось во Фрунзенском районе, в Красном Бору, на улице Скрипникова в ноябре 2021 года. Это будет часть первого разряда. Здесь будут находиться учебная башня, гараж, спортивно-тренировочная зона, база газодымозащитной службы.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Здание, которое запланировано и строится на улице Скрипникова, – это жизненная необходимость, потому что это подразделение сможет эффективнее выезжать на возгорания либо другие чрезвычайные ситуации, прибывать быстрее и закрывать нормативный радиус выезда подразделений в три километра. Это значит, что среднее время прибытия будет около пяти минут. Понятно, что в зависимости от складывающейся дорожной обстановки. Конечно, помощь людям будет оказана быстрее и на более высоком уровне.