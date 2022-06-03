Прямой эфир

Это здание – жизненная необходимость. Пожарную часть на улице Скрипникова введут в эксплуатацию в 2022 году

03 июня 2022 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новую пожарную аварийно-спасательную часть введут в эксплуатацию осенью 2022 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это здание – жизненная необходимость. Пожарную часть на улице Скрипникова введут в эксплуатацию в 2022 году-1

Строительство развернулось во Фрунзенском районе, в Красном Бору, на улице Скрипникова в ноябре 2021 года. Это будет часть первого разряда. Здесь будут находиться учебная башня, гараж, спортивно-тренировочная зона, база газодымозащитной службы.

Это здание – жизненная необходимость. Пожарную часть на улице Скрипникова введут в эксплуатацию в 2022 году-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Здание, которое запланировано и строится на улице Скрипникова, – это жизненная необходимость, потому что это подразделение сможет эффективнее выезжать на возгорания либо другие чрезвычайные ситуации, прибывать быстрее и закрывать нормативный радиус выезда подразделений в три километра. Это значит, что среднее время прибытия будет около пяти минут. Понятно, что в зависимости от складывающейся дорожной обстановки. Конечно, помощь людям будет оказана быстрее и на более высоком уровне.

Это здание – жизненная необходимость. Пожарную часть на улице Скрипникова введут в эксплуатацию в 2022 году-7

В комплекс части будет входить и станция заправки огнетушителей – они есть не везде. Для нее необходимо закупить оборудование. Необходимо также приобрести спецтехнику, в том числе высотную. Планируется, что это будет 50-метровая автолестница. Ввод в эксплуатацию части запланирован на октябрь 2022 года.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это же советский период». Представитель Минского метрополитена о первом брендированном составе
03 июня 2022 14:01

«Это же советский период». Представитель Минского метрополитена о первом брендированном составе

ЕС ввёл санкции против Азарёнка. Кого ещё и какие белорусские предприятия затронули новые ограничения?
03 июня 2022 14:00

ЕС ввёл санкции против Азарёнка. Кого ещё и какие белорусские предприятия затронули новые ограничения?

Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону
03 июня 2022 13:52

Обсудили вывоз зерна из Украины. Лукашенко и Гутерриш провели переговоры по телефону