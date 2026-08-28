Новости по тегу #Михаил Берестевич

Важнейшая транспортная артерия столицы вернулась к привычному ритму в рекордные сроки – менее чем за два месяца. Сократить время ремонта в разы удалось благодаря перекрытию движения.
Работа масштабная: предстоит переключить теплотрассу, линии связи, электричество, газ и водопровод. Параллельно продолжается устройство фундаментов. Конструкция путепровода предусматривает шесть полос для движения, по три в каждом направлении.
Путепровод по проспекту Жукова – работа здесь не останавливается даже ночью. Капитальный ремонт сооружений начали в апреле 2024 года. Процесс разделен на два этапа, что позволяет сохранить движение транспорта по одной стороне путепровода, в то время как другая находится на ремонте.
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