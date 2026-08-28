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Новости по тегу #Михаил Берестевич

В Минске открыли движение по мосту через Свислочь после масштабной реконструкции
28 августа 2026 17:38

В Минске открыли движение по мосту через Свислочь после масштабной реконструкции

В Минске приступили к монтажу первых пролетов на путепроводе Колесникова-Ратомская
26 мая 2026 06:33

В Минске приступили к монтажу первых пролетов на путепроводе Колесникова-Ратомская

Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?
15 августа 2024 21:13

Работа не останавливается даже ночью – на каких путепроводах в Минске идёт ремонт?

«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов
28 марта 2021 19:05

«Внедряем новые технологии». В Беларуси предложили решение, которое предупреждает о деформации мостов

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице
03 ноября 2018 17:31

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Движение по мосту в Лошице восстановят 3 ноября
01 ноября 2018 19:26

Движение по мосту в Лошице восстановят 3 ноября