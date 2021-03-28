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«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники

28 марта 2021 18:35
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Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее.

В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко.

В агрогородке Самохваловичи под Минском уже сменилось пять поколений, а дорога прежняя. В дожди хоть ты добирайся вплавь. Как подсушит, попробуй отбейся от пыли. Местные жители от такой жизни устали и обратились на горячую линию нашего телеканала.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-1

Илья Долгих, житель Самохваловичей:
Здесь проблема небольшая. Она решаемая. Просто надо, чтобы кто-то немножко, чуть-чуть хотя бы подумал и помог людям. Так они говорят: «Деревня неперспективная». Я всю жизнь проработал. Приехал на свою вотчину. Здесь я родился, здесь я живу. Я не перспективный, потому что я уже пенсионер. Вот еще один неперспективный стоит. Надо ему такие сапоги перспективные.

 По самый пояс.

В небольших местечках на малой родине люди скромные, многого не просят. Довести до ума жизненно необходимо лишь километр дороги.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-4

Илья Долгих:
Приехали в сельсовет, взяли председателя сельсовета, доехали до середины деревни. Они доехали, говорят: «Хорошая дорога». Там действительно нормальная, а дальше никто не поехал. И все!

Как оказалось, этот участок дороги передали на баланс местному дорремстройуправлению еще 10 лет назад. Здесь пообещали: благоустройству, которое до приезда нашей съемочной группы не планировали, все-таки быть.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-7

Владимир Сидорович, заместитель начальника филиала «ДРСУ № 735» КУП «Минскоблдорстрой»:
Обязательно при наступлении благоприятных погодных условий. Хотя бы чтобы подсохло немного, мы спрофилируем этот участок дороги с подсыпкой, если необходимо, мест заниженных, песчано-гравийной смесью.

Улица одна – Магистральная. По одну сторону – бездорожье, по другую – асфальт с выбоинами.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-10

Оксана Семашко, корреспондент:
Здесь даже больше метра. Бытует мнение, что чем дальше от столицы, тем дороги хуже. Однако это не так. Ведь Самохваловичи всего в 10 километрах от Минска.

И это еще не все. Как выяснилось, столь желанный асфальт проложили там, где местные жители совсем не ожидали.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-13

Оксана Семашко:
Абсурдность ситуации еще и в том, что дорогу проложили, где она совершенно не нужна. Этот асфальт упирается прямо в поле. Сейчас нет сельскохозяйственных работ, и, в принципе, без него трактор мог бы и так подъехать. Жилых домов тоже нет. Работала ферма, но она, по словам местных жителей, закрылась 15 лет назад.

«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники-16

Аналогичная ситуация и в Барановичах. Эти снимки прислали наши зрители. Прилегающие к центральной магистрали улицы Кудрина и Комсомольская утопают в лужах.

# Автодороги Беларуси # общество # Илья Долгих # Владимир Сидорович # Оксана Семашко # Фотофакт

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