«Говорят, что деревня неперспективная». Житель Самохваловичей пожаловался на плохие дороги, вот что ответили ремонтники

Новости Беларуси. С таянием снега в Беларуси стали очевидны дорожные проблемы на крупных магистралях и в городских дворах. В 2021 году в столице к ремонту дорог коммунальные службы приступили еще в феврале, а в целом по стране головную боль с асфальтированием должны «вылечить» до 1 мая. Но это текущее. В программе «Неделя» на СТВ рассказали, какими же будут белорусские дороги в ближайшие пять лет. Репортаж Оксаны Семашко. В агрогородке Самохваловичи под Минском уже сменилось пять поколений, а дорога прежняя. В дожди хоть ты добирайся вплавь. Как подсушит, попробуй отбейся от пыли. Местные жители от такой жизни устали и обратились на горячую линию нашего телеканала.

Илья Долгих, житель Самохваловичей:

Здесь проблема небольшая. Она решаемая. Просто надо, чтобы кто-то немножко, чуть-чуть хотя бы подумал и помог людям. Так они говорят: «Деревня неперспективная». Я всю жизнь проработал. Приехал на свою вотчину. Здесь я родился, здесь я живу. Я не перспективный, потому что я уже пенсионер. Вот еще один неперспективный стоит. Надо ему такие сапоги перспективные. – По самый пояс. В небольших местечках на малой родине люди скромные, многого не просят. Довести до ума жизненно необходимо лишь километр дороги.

Илья Долгих:

Приехали в сельсовет, взяли председателя сельсовета, доехали до середины деревни. Они доехали, говорят: «Хорошая дорога». Там действительно нормальная, а дальше никто не поехал. И все! Как оказалось, этот участок дороги передали на баланс местному дорремстройуправлению еще 10 лет назад. Здесь пообещали: благоустройству, которое до приезда нашей съемочной группы не планировали, все-таки быть.

Владимир Сидорович, заместитель начальника филиала «ДРСУ № 735» КУП «Минскоблдорстрой»:

Обязательно при наступлении благоприятных погодных условий. Хотя бы чтобы подсохло немного, мы спрофилируем этот участок дороги с подсыпкой, если необходимо, мест заниженных, песчано-гравийной смесью. Улица одна – Магистральная. По одну сторону – бездорожье, по другую – асфальт с выбоинами.

Оксана Семашко, корреспондент:

Здесь даже больше метра. Бытует мнение, что чем дальше от столицы, тем дороги хуже. Однако это не так. Ведь Самохваловичи всего в 10 километрах от Минска. И это еще не все. Как выяснилось, столь желанный асфальт проложили там, где местные жители совсем не ожидали.

Оксана Семашко:

Абсурдность ситуации еще и в том, что дорогу проложили, где она совершенно не нужна. Этот асфальт упирается прямо в поле. Сейчас нет сельскохозяйственных работ, и, в принципе, без него трактор мог бы и так подъехать. Жилых домов тоже нет. Работала ферма, но она, по словам местных жителей, закрылась 15 лет назад.