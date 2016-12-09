Внедрение информтехнологий в систему административных процедур: в Минске проходит республиканский семинар

Новости Беларуси. Получение справок и документов с помощью сети Интернет и эффективная работа службы «Одно окно». О внедрении информационных технологий в систему административных процедур говорят 9 декабря в Национальной библиотеке на республиканском семинаре. Он организован в рамках проекта ПРООН «Развитие инклюзивного местного управления в Беларуси».

Участники встречи обсуждают совершенствование законодательства, современные практики и сложности при использовании IT-технологий. Участники встречи смогут обменяться опытом с коллегами из Дании, Азербайджана и Казахстана, которые также принимают участие в семинаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Мательский, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь:

Дальнейшее совершенствование вопросов осуществления административных процедур в первую очередь видится во внедрении информационных технологий взаимоотношения государства с населением, в консолидации максимального количества административных процедур в службе «Одно окно», в обеспечении возможностей для наших граждан получать необходимые справки и разрешения, не выходя из дома, с помощью Интернет-технологий.

Хольгер Пиндт, директор консалтингового подразделения ассоциации «Местные правительства Дании»:

Беларусь уже активизировала службу «Одно окно» и оптимизировала административные процедуры. Это очень хорошо. Также необходимо улучшить услуги, которые предоставляются гражданам, и сделать это в максимально удобной форме.

Проект «Развитие инклюзивного местного управления в Республике Беларусь» совместно реализуют ПРООН, Администрация Президента и Академия управления. На него выделено почти 3 миллиона долларов. Задача данной программы – повысить эффективность госуправления и потенциал руководителей. В рамках проекта планируется обучение перспективных кадров в Академии управления при Президенте и за рубежом.

Екатерина Паниклова, заместитель постоянного представителя программы развития ООН в Беларуси:

Мы обязательно смотрим, где находится потенциал белорусских специалистов, какие инновационные решения они предлагают. И затем уже смотрим лучшие международные практики, которые мы можем использовать для того, чтобы находить белорусское решение данных проблем. Мы очень надеемся, что Беларусь станет своего рода хабом информационных технологий, найдет интересные решения для административных процедур.