Благотворительная акция «Наши дети»: в Могилеве организовали сказочный автопробег

Новости Беларуси. Время сказки, тепла и милосердия. Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси. В Могилеве в рамках предновогоднего марафона организовали автопробег, к которому присоединились неравнодушные горожане.

На некоторое время работники предприятий, студенты и предприниматели превратились в сказочных персонажей. Дед Мороз, Снегурочка, клоуны и герои известных мультфильмов посетили детские сады с интегрированными группами обучения. Гости устроили веселые представления с конкурсами и вручили детворе подарки – сладости и игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все получили массу положительных эмоций. И хотя до Нового года еще больше трех недель, праздничное настроение уже ощущается.

Татьяна Волошан, организатор автопробега:

Посещать детей нужно. И не только детские дома, но и обычные ясли-сады, где есть детки. Это может каждый человек, причем здесь есть абсолютно разные люди со всего города. Можно даже сказать, что если бы не эта акция, возможно, мы бы и не познакомились все. Это может каждый.