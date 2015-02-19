Около 30 украинских журналистов участвуют в пресс-туре по Минской области

Новости Беларуси. С большой надеждой и благодарностью смотрят в сторону Беларуси и Минска и наши коллеги из Украины. Порядка 30 журналистов сейчас находится в столичном регионе. Они участвуют в пресс-туре.

Представители республиканских и региональных телеканалов, печатных изданий отметили, что Беларусь играет значительную роль в урегулировании конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Комиссаров, директор регионального вещания Киевской государственной региональной телерадиокомпании (Украина):

Лишний раз на уровне журналистов можно сказать, что, приехав сюда, понимаешь масштаб того, что происходило. И эта встреча, и те серьезные переговоры, которые где-то, может, действительно послужили сдерживающим факторов. Потому что вы же тоже все следите и по прессе, и по телевидению, что у нас происходит.

Сергей Томиленко, первый секретарь Национального союза журналистов Украины:

Мы благодарны за позицию руководства Республики Беларусь, президенту за активную позицию, за попытки урегулировать, за то, что Минск – это площадка для поиска решений по конфликту.