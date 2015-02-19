Прямой эфир

Около 30 украинских журналистов участвуют в пресс-туре по Минской области

19 февраля 2015 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С большой надеждой и благодарностью смотрят  в сторону Беларуси и Минска и наши коллеги из Украины. Порядка 30 журналистов сейчас находится в столичном регионе. Они  участвуют в пресс-туре.

Представители республиканских и региональных телеканалов, печатных изданий отметили, что Беларусь играет значительную роль в урегулировании конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Комиссаров, директор регионального вещания Киевской государственной региональной телерадиокомпании (Украина):
Лишний раз на уровне журналистов можно сказать, что, приехав сюда, понимаешь масштаб того, что происходило. И эта встреча, и те серьезные переговоры, которые где-то, может, действительно послужили сдерживающим факторов. Потому что вы же тоже все следите и по прессе, и по телевидению, что у нас происходит.

Сергей Томиленко, первый секретарь Национального союза журналистов Украины:
Мы благодарны за позицию руководства Республики Беларусь, президенту за активную позицию, за попытки урегулировать, за то, что Минск – это площадка для поиска решений по конфликту.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Украина # Сергей Комиссаров # Сергей Томиленко

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: почему на схемах общественного транспорта указаны несуществующие маршруты?
19 февраля 2015 11:37

Минск: почему на схемах общественного транспорта указаны несуществующие маршруты?

Председатель Комитета территориального общественного самоуправления Валерий Соколов: Все вопросы решаемы!
19 февраля 2015 09:53

Председатель Комитета территориального общественного самоуправления Валерий Соколов: Все вопросы решаемы!

Первый фестиваль науки проходит в Могилеве
19 февраля 2015 07:21

Первый фестиваль науки проходит в Могилеве