Вместо ремонта – реконструкция. Как продвигается обновление моста через Западную Двину в Полоцке

Новости Беларуси. В Полоцке продолжается реконструкция моста через Западную Двину. Сейчас начался один из самых важных этапов – строительство новых конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально предполагалось, что мост удастся просто отремонтировать. Но после того, как подняли дорожное полотно, выяснилось, что только ремонтными работами здесь не обойтись. Чтобы ускорить процесс, в качестве исключения решено было проектировать и строить одновременно.