Вместо ремонта – реконструкция. Как продвигается обновление моста через Западную Двину в Полоцке
Новости Беларуси. В Полоцке продолжается реконструкция моста через Западную Двину. Сейчас начался один из самых важных этапов – строительство новых конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первоначально предполагалось, что мост удастся просто отремонтировать. Но после того, как подняли дорожное полотно, выяснилось, что только ремонтными работами здесь не обойтись. Чтобы ускорить процесс, в качестве исключения решено было проектировать и строить одновременно.
Анастасия Бут с подробностями.
Важную транспортную артерию Полоцка – мост через Западную Двину – закрыли в октябре 2019 года. Вскоре выяснилось: конструкция нуждается отнюдь не в обновлении.
«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд
Анастасия Бут, корреспондент:
Вместо ремонта – реконструкция. По сути, полочане получат новый мост. От старого останутся только эти опоры. И те срезают где-то на полтора метра для того, чтобы установить новые балки. А значит, расширить сам мост.
9 метров – проезжая часть, пешеходные тротуары и даже велодорожка. Это все в проекте, которого, кстати, целиком пока не существует. Полоцкий мост – один из немногих в Беларуси, где по разрешению Президента строительство ведется параллельно с проектированием.
Денис Кейзеров, прораб филиала МСУ №5 ОАО «Мостострой»:
На данный момент сейчас происходит демонтаж последнего пролета, где включаются элементы пролетного строения, это железобетонные балки.
Вместо семи на пролет их будет по 9. Каждая 33 метра в длину и весом в 60 тонн. Балки, лежащие на опорах, сформируют своеобразный «позвоночник» длиной в 256 метров. Но есть нюанс: мосту потребуется сложная операция: один позвонок – металлический, его еще называют фермой, – необходимо будет удалить целиком. А после трансплантировать новый.
Подробнее о реконструкции моста через Западную Двину – в видеоматериале.