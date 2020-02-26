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«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд

26 февраля 2020 11:10
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Новости Беларуси. В Полоцке продолжается реконструкция моста через Западную Двину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начато строительство новых конструкций. Этот этап один из самых важных.   

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-1

Внешний вид сооружения сохранится, а вот с технической стороны – это будет совершенно новый мост. От старого останутся только вертикальные опоры.   

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-4

До 9 метров расширится проезжая часть, появятся пешеходные тротуары и даже велодорожка. Всё это заложено в проекте, который, впрочем, пока не завершён. Полоцкий мост – один из немногих в Беларуси, где по разрешению Президента строительство ведётся параллельно с проектированием.   

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-7

Денис Кейзеров, прораб филиала МСУ №5 ОАО «Мостострой»:   
Форма моста по источникам архивных данных имеет на сей момент 180 тонн. Но, помимо того, что она имеет свой вес, на ней еще присутствует дорожная одежда, которая утяжеляет этот мост. И для того, чтобы произвести демонтаж безопасно и специальную применить на это технику, нам нужно лишние конструктивы демонтировать.    

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-10

Сейчас строители выполняют демонтаж последнего пролёта, куда будут уложены железобетонные балки. Вместо 7 на пролёт их будет по 9. Каждая – 33 метра в длину и весом в 60 тонн. Балки, лежащие на опорах, сформируют своеобразный «позвоночник» длиной в 256 метров.   

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-13

Пока идёт реконструкция моста, полочанам приходится непросто. Многие вынуждены добираться на работу на другой берег Двины по объездному пути.    

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд-16

Александр Максимчик, водитель погрузчика ДСУ №2 Полоцка:   
Народ страдает. Везде в маршрутках переполнено все. Автобусы полные. Очень сложно ездить по городу.   

Стоимость объекта оценивается в 24 миллиона. Работы планируют завершить к 7 ноября.   

# Мосты Беларуси # общество # Денис Кейзеров

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