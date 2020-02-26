«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд

Новости Беларуси. В Полоцке продолжается реконструкция моста через Западную Двину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начато строительство новых конструкций. Этот этап один из самых важных.

Внешний вид сооружения сохранится, а вот с технической стороны – это будет совершенно новый мост. От старого останутся только вертикальные опоры.

До 9 метров расширится проезжая часть, появятся пешеходные тротуары и даже велодорожка. Всё это заложено в проекте, который, впрочем, пока не завершён. Полоцкий мост – один из немногих в Беларуси, где по разрешению Президента строительство ведётся параллельно с проектированием.

Денис Кейзеров, прораб филиала МСУ №5 ОАО «Мостострой»:

Форма моста по источникам архивных данных имеет на сей момент 180 тонн. Но, помимо того, что она имеет свой вес, на ней еще присутствует дорожная одежда, которая утяжеляет этот мост. И для того, чтобы произвести демонтаж безопасно и специальную применить на это технику, нам нужно лишние конструктивы демонтировать.

Сейчас строители выполняют демонтаж последнего пролёта, куда будут уложены железобетонные балки. Вместо 7 на пролёт их будет по 9. Каждая – 33 метра в длину и весом в 60 тонн. Балки, лежащие на опорах, сформируют своеобразный «позвоночник» длиной в 256 метров.

Пока идёт реконструкция моста, полочанам приходится непросто. Многие вынуждены добираться на работу на другой берег Двины по объездному пути.