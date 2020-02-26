«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются выездные приемы граждан в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 26 февраля на вопросы жителей городского поселка Круглое Могилевской области и окрестных населенных пунктов ответит глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Всего на встречу пришли более трех десятков человек. Чаще всего они поднимали вопросы ЖКХ и благоустройства, решение по многим из них возьмут на контроль.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:

В прошлом году в Администрацию Президента поступило более 2500 обращений от жителей Могилевской области. Это несколько выше, чем в 2018 году, но в целом меньше, чем в других регионах.

Как правило, проблемы затрагиваются самые разные. В первую очередь, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, подъездных путей.