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«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

26 февраля 2020 19:29
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Новости Беларуси. Для граждан – возможность заявить о волнующих проблемах, а для власти – способ оценить эффективность работы местных чиновников. Продолжаются выездные приемы граждан в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области -1

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области -3

Так, 26 февраля на вопросы жителей городского поселка Круглое Могилевской области и окрестных населенных пунктов ответит глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Всего на встречу пришли более трех десятков человек. Чаще всего они поднимали вопросы ЖКХ и благоустройства, решение по многим из них возьмут на контроль.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области -6

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
В прошлом году в Администрацию Президента поступило более 2500 обращений от жителей Могилевской области. Это несколько выше, чем в 2018 году, но в целом меньше, чем в других регионах.

Как правило, проблемы затрагиваются самые разные. В первую очередь, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов, подъездных путей.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области -9

Администрация Президента продолжит работу с гражданами, в том числе на личных приемах. Впрочем, те кто не смогут приехать на встречу, могут подать письменное обращение.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области -12

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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