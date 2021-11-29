Одевайтесь теплее. Погода на 29 ноября в Беларуси

29 ноября будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки: дождь, мокрый снег. Местами – слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер порывистый. Температура воздуха днем будет от 0 до 6 градусов тепла, в юго-восточных районах до 9 градусов с плюсом. Поэтому одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах.