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Одевайтесь теплее. Погода на 29 ноября в Беларуси

29 ноября 2021 06:28
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Новости Беларуси. Дождь, мокрый снег, местами гололед. Погода напоминает о скором приходе календарной зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одевайтесь теплее. Погода на 29 ноября в Беларуси-1

29 ноября будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны прогнозируются осадки: дождь, мокрый снег. Местами – слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер порывистый. Температура воздуха днем будет от 0 до 6 градусов тепла, в юго-восточных районах до 9 градусов с плюсом. Поэтому одевайтесь теплее и будьте внимательны на дорогах. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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