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Не уступают мировым аналогам. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси

29 ноября 2021 06:35
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Новости Беларуси. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси. Церемония вручения современных средств и комплексов состоялась на базе 60-го отдельного полка связи Северо-западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не уступают мировым аналогам. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси-1

Новые образцы отечественных радиорелейных станций разработаны на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета Беларуси с учетом последних научно-технологических достижений в сфере военной связи и по своим тактико-техническим характеристикам не уступают мировым аналогам.  

Не уступают мировым аналогам. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
Мы сформировали линейный батальон связи, входящий в состав 60-го отдельного полка связи, завершив в этом году реформирование линейных составляющих оперативных объединений. Хочу особо отметить, что в этой сложной военно-политической обстановке, в обстановке проводимых санкций в отношении Республики Беларусь предприятия Государственного военно-промышленного комитета успешно справились с данными задачами и выполнили государственный контракт на поставку вооружения военной техники.  

Не уступают мировым аналогам. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси-7

Качественное функционирование военной техники зависит и от личного состава. Вновь сформированный линейный батальон связи освоит новое вооружение и в ближайшее время продемонстрирует его на учениях и в повседневной работе.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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