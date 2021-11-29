Не уступают мировым аналогам. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси

Новости Беларуси. Новые образцы техники поступили в войска связи Беларуси. Церемония вручения современных средств и комплексов состоялась на базе 60-го отдельного полка связи Северо-западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые образцы отечественных радиорелейных станций разработаны на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета Беларуси с учетом последних научно-технологических достижений в сфере военной связи и по своим тактико-техническим характеристикам не уступают мировым аналогам.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

Мы сформировали линейный батальон связи, входящий в состав 60-го отдельного полка связи, завершив в этом году реформирование линейных составляющих оперативных объединений. Хочу особо отметить, что в этой сложной военно-политической обстановке, в обстановке проводимых санкций в отношении Республики Беларусь предприятия Государственного военно-промышленного комитета успешно справились с данными задачами и выполнили государственный контракт на поставку вооружения военной техники.