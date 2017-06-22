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«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране

22 июня 2017 10:52
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Новости Беларуси. 10 миллионов долларов возвращены в бюджет Беларуси за прошлый год органами прокуратуры. Это только деньги, которые иностранные предприятия не возмещали за поставку товаров и оказание услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого ведомство провело огромную работу, в том числе совместно с коллегами из других стран.

В целом же надзор за соблюдением законов в экономической сфере – в приоритете у блюстителей права. Сейчас рассматривается ряд мер по изменению законодательства в этой области. В том числе это касается декриминализации некоторых видов экономических преступлений – уголовные сроки могут заменить штрафом.

«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране-1

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Мы эту работу ведем. И где это возможно, где это оправдано, надо декриминализировать. Надо смягчать ответственность: вместо лишения свободы – штрафы – солидные, большие, тогда это будет оправдано, это будет понятно людям. Тогда смысла нет совершать преступление. В некоторых странах возмещение взятки увеличено в десять раз. Тогда смысл какой эту взятку брать?

В 2017 году белорусской прокуратуре исполняется 95 лет. Профессиональный праздник отметят 26 июня.

# общество # Александр Конюк # Фотофакт # Прокуратура Беларуси

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