«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране

Новости Беларуси. 10 миллионов долларов возвращены в бюджет Беларуси за прошлый год органами прокуратуры. Это только деньги, которые иностранные предприятия не возмещали за поставку товаров и оказание услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого ведомство провело огромную работу, в том числе совместно с коллегами из других стран.

В целом же надзор за соблюдением законов в экономической сфере – в приоритете у блюстителей права. Сейчас рассматривается ряд мер по изменению законодательства в этой области. В том числе это касается декриминализации некоторых видов экономических преступлений – уголовные сроки могут заменить штрафом.