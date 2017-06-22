«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова

Ранним утром принято пить кофе и листать прессу. Что можно будет прочитать на страницах свежей периодики, узнаем у нашей гостьи. Журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина в студии хорошего настроения. Доброе утро!
Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Какие материалы в ваших изданиях посвящены теме начала войны?
Благородство и достоинство: что поклонники писали об Алексее Баталове в социальных сетях (подробнее здесь).
Ирина Юдина, журналист телегида «Антенна-Телесемь»:
Номер насыщенный, в одном из материалов мы прощаемся с актером Алексеем Баталовым. Как мы все помним, одна из его главных ролей, которой он вошел в историю кино, – это фильм «Летят журавли». Интересная деталь, которую рассказывает журналисту кинорежиссёр Юрий Грымов о своей работе и общении с Баталовым. Когда они работали над фильмом «Казус Кукоцкого», Грымов решил взять автограф у Баталова. Он раздобыл афишу фильма «летят журавли» и попросил Баталова расписаться. Баталов написал: «Я тоже здесь снимался».
Подробнее – в видеоинформации.