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«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова

22 июня 2017 10:46
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Ранним утром принято пить кофе и листать прессу. Что можно будет прочитать на страницах свежей периодики, узнаем у нашей гостьи. Журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина в студии хорошего настроения. Доброе утро!

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Какие материалы в ваших изданиях посвящены теме начала войны?

«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова-1

Благородство и достоинство: что поклонники писали об Алексее Баталове в социальных сетях (подробнее здесь).

Ирина Юдина, журналист телегида «Антенна-Телесемь»:
Номер насыщенный, в одном из материалов мы прощаемся с актером Алексеем Баталовым. Как мы все помним, одна из его главных ролей, которой он вошел в историю кино, – это фильм «Летят журавли». Интересная деталь, которую рассказывает журналисту кинорежиссёр Юрий Грымов о своей работе и общении с Баталовым. Когда они работали над фильмом «Казус Кукоцкого», Грымов решил взять автограф у Баталова. Он раздобыл афишу фильма «летят журавли» и попросил Баталова расписаться. Баталов написал: «Я тоже здесь снимался».

Подробнее  – в видеоинформации.

# общество # Газеты Беларуси # Ирина Юдина

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