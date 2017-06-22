«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова

Ранним утром принято пить кофе и листать прессу. Что можно будет прочитать на страницах свежей периодики, узнаем у нашей гостьи. Журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина в студии хорошего настроения. Доброе утро!

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Какие материалы в ваших изданиях посвящены теме начала войны?