«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби

На днях были названы имена лучших врачей страны по итогам прошлого года. Мы с радостью приветствуем в нашей студии самого лучшего педиатра – заведующего приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы Минска Дмитрия Михайловича Чеснова и победителя в номинации «Врач-терапевт», профессора кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Наталью Леонидовну Цапаеву.

Доброе утро! Поздравляем вас с высокими наградами!

Нам очень интересно, что нужно сделать, чтобы заслужить уважение, почет и получить такие звания?