«У меня есть автопарк, я позволяю его разбить»: лучшие врачи 2016 года о конкурсе, профессии и хобби
На днях были названы имена лучших врачей страны по итогам прошлого года. Мы с радостью приветствуем в нашей студии самого лучшего педиатра – заведующего приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы Минска Дмитрия Михайловича Чеснова и победителя в номинации «Врач-терапевт», профессора кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Наталью Леонидовну Цапаеву.
Доброе утро! Поздравляем вас с высокими наградами!
Нам очень интересно, что нужно сделать, чтобы заслужить уважение, почет и получить такие звания?
Наталья Цапаева, победитель республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь – 2016» в номинации «Врач-терапевт», профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней УЗ «Белорусский государственный медицинский университет»:
Для нас это было сюрпризом.
Как ваш коллектив отнесся к такой награде?
Дмитрий Чеснов, победитель республиканского конкурса «Врач года Республики Беларусь – 2016» в номинации «Врач-педиатр», заведующий приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы Минска:
Благодаря коллективу я состоялся, потому что это труд общий, взаимное влияние. Мои коллеги были очень рады. Поздравляли меня.
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