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Со 100-летним юбилеем «Белкоопсоюз» поздравил Александр Лукашенко

22 июня 2017 10:41
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Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает 22 июня самая крупная торговая сеть страны – «Белкоопсоюз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас помимо торговли потребкооперация выполняет много других функций: ведет заготовительную и внешнеэкономическую деятельность, строит объекты общепита, развивает звероводство. Особенно велик вклад организации в обслуживание сельской местности.Чтобы обеспечить товарами жителей сел и деревень, транспортный парк «Белкоопсоюза» в год наматывает почти 170 миллионов километров. Это больше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Со 100-летним юбилеем «Белкоопсоюз» поздравил Александр Лукашенко -1

С юбилеем коллектив организации поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что «Белкоопсоюз» и впредь будет наращивать объемы своих товаров и услуг, находить новые рынки, внедрять передовые методы работы с населением, укреплять кадровый состав организации.

# общество # Фотофакт # Государственная политика в сфере торговли

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