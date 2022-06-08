Вместо байдарок и рыбацких лодок колонна БТР. Жители Гомельского района стали свидетелями необычного зрелища

Новости Беларуси. Жители Гомельского района стали свидетелями необычного зрелища, которое развернулось вдоль речных берегов. Вместо привычных глазу байдарок и рыбацких лодок, преодолевая течение прямо на глазах у изумленной публики, вплавь прошла колонна бронетранспортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое любопытное для здешних мест зрелище не что иное, как боевое задание для десантников, выполняющих задачи по укреплению южных границ. Все дело в том, что в Вооруженных Силах страны проводится очередной этап проверки сил реагирования. И марш-бросок с преодолением водной преграды под прикрытием авиации как раз и является частью подготовки сил специальных операций.

Сергей Красовский, заместитель командира воздушно-десантной бригады:

Целью данного занятия являлось совершенствование навыков водителей экипажей боевых машин при форсировании водной преграды. За моей спиной полноводная река, которая еще не вошла в берега. Русло неизвестное. Скорость течения – 0,5 метра в секунду. Это приличное течение для данного участка местности. Плюс неподготовленные берега, которые ребята форсировали смело и уверенно.