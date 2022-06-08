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Поставки техники и продуктов питания. Беларусь и Куба обсудили взаимное сотрудничество

08 июня 2022 06:49
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Новости Беларуси. Без новых контрактов и соглашений не обходится, как правило, на престижном сельскохозяйственном форуме «Белагро», который проходит в эти дни в индустриальном парке «Великий камень». Цель международной выставки не только демонстрация агроновинок, но и новые договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки техники и продуктов питания. Беларусь и Куба обсудили взаимное сотрудничество-1

Так, в приобретении белорусской сельхозтехники и продуктов питания заинтересована Куба. Делегация этой страны – одна из гостей выставки, которые являются нашими постоянными и верными партнерами. Своим визитом в 2022 году ее представители решили не только выразить поддержку Беларуси в нынешних экономических условиях, но и продолжить успешное сотрудничество. Тем более страна нуждается в обновлении и модернизации сельхозтехники. Заинтересованы кубинцы в мясной и молочной продукции, что не менее актуально в ситуации стремительно растущих на продовольствие цен. Не исключено, что в скором времени на территории Кубы появится и наше сборочное производство.

# Беларусь-Куба # общество # Фотофакт

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