Поставки техники и продуктов питания. Беларусь и Куба обсудили взаимное сотрудничество

Новости Беларуси. Без новых контрактов и соглашений не обходится, как правило, на престижном сельскохозяйственном форуме «Белагро», который проходит в эти дни в индустриальном парке «Великий камень». Цель международной выставки не только демонстрация агроновинок, но и новые договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в приобретении белорусской сельхозтехники и продуктов питания заинтересована Куба. Делегация этой страны – одна из гостей выставки, которые являются нашими постоянными и верными партнерами. Своим визитом в 2022 году ее представители решили не только выразить поддержку Беларуси в нынешних экономических условиях, но и продолжить успешное сотрудничество. Тем более страна нуждается в обновлении и модернизации сельхозтехники. Заинтересованы кубинцы в мясной и молочной продукции, что не менее актуально в ситуации стремительно растущих на продовольствие цен. Не исключено, что в скором времени на территории Кубы появится и наше сборочное производство.