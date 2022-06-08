Прямой эфир

Двухметровая ростовая кукла Метрович в минской подземке напомнит детям о правилах безопасности

08 июня 2022 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В период летних каникул в столичной подземке с помощью необычной акции и персонажа решили напомнить о безопасности юных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухметровая ростовая кукла Метрович в минской подземке напомнит детям о правилах безопасности-1

Двухметровая ростовая кукла Метрович со своим помощником проведут викторину на знание детьми и подростками правил поведения в метро. Это крайне важно, если учесть тот факт, что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его обязательно нужно подготовить. Свое дежурство Метрович начнет со станции метро «Октябрьская».

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цифровизация экономики и формирование единых рынков ЕАЭС. В Минске обсуждают развитие современных технологий
07 июня 2022 20:05

Цифровизация экономики и формирование единых рынков ЕАЭС. В Минске обсуждают развитие современных технологий

Директор Института прикладных программных систем: компании переходят от конкуренции к цифровому взаимодействию
07 июня 2022 19:58

Директор Института прикладных программных систем: компании переходят от конкуренции к цифровому взаимодействию

Представитель организации RIPE NCC на ТИБО в Минске: «Это перевод всего общества в новую эру»
07 июня 2022 19:55

Представитель организации RIPE NCC на ТИБО в Минске: «Это перевод всего общества в новую эру»