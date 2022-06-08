Двухметровая ростовая кукла Метрович в минской подземке напомнит детям о правилах безопасности

Новости Беларуси. В период летних каникул в столичной подземке с помощью необычной акции и персонажа решили напомнить о безопасности юных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухметровая ростовая кукла Метрович со своим помощником проведут викторину на знание детьми и подростками правил поведения в метро. Это крайне важно, если учесть тот факт, что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его обязательно нужно подготовить. Свое дежурство Метрович начнет со станции метро «Октябрьская».