Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Вопросы, связанные с имуществом, – одни из самых сложных в работе с обращениями граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству – Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня он провёл прямую телефонную линию.

Звонки поступали из разных регионов страны. Люди делились проблемами, касающимися строительства жилья, капитального ремонта, использования земельных участков и раздела наследства.

Например, один из дозвонившихся обратился с просьбой помочь разобраться в вопросе, который возник во время выкупа земли. Участок под строительство дома был выделен в 1956 году его отцу, а после перешёл к брату. Спустя время дарственную переоформили. Но в новом договоре вместо 12 положенных соток оказалось только 8.

– Шесть лет назад вы покупали эту землю. Там уже было не 12 соток, а 7,8, вы же реально видите, сколько покупаете.

– Я ж не обращал внимание.

– Ну как так? Вы же платили деньги, вы же не могли не понимать, за сколько соток вы платите деньги.

– Подделаны подписи там...

– Ну, это тогда надо в прокуратуру подавать заявление. Если вы считаете, что совершенно противоправное действие – подделана ваша подпись.