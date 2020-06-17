Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию
Новости Беларуси. Вопросы, связанные с имуществом, – одни из самых сложных в работе с обращениями граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству – Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 июня он провёл прямую телефонную линию.
Звонки поступали из разных регионов страны. Люди делились проблемами, касающимися строительства жилья, капитального ремонта, использования земельных участков и раздела наследства.
Например, один из дозвонившихся обратился с просьбой помочь разобраться в вопросе, который возник во время выкупа земли. Участок под строительство дома был выделен в 1956 году его отцу, а после перешёл к брату. Спустя время дарственную переоформили. Но в новом договоре вместо 12 положенных соток оказалось только 8.
– Шесть лет назад вы покупали эту землю. Там уже было не 12 соток, а 7,8, вы же реально видите, сколько покупаете.
– Я ж не обращал внимание.
– Ну как так? Вы же платили деньги, вы же не могли не понимать, за сколько соток вы платите деньги.
– Подделаны подписи там...
– Ну, это тогда надо в прокуратуру подавать заявление. Если вы считаете, что совершенно противоправное действие – подделана ваша подпись.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я бы призывал граждан наших не тянуть десятилетиями в разрешении вопросов, а обращаться за грамотной квалифицированной юридической помощью. Тем более в государстве есть специализированные институты, адвокатуры, нотариаты, которые регулярно на безвозмедной основе оказывают консультативную помощь нашим гражданам, а также могут оказать им помощь в сопровождении и в разрешении тех проблем, которые у них есть. В том числе, если эти проблемы носят судебную перспективу.
По каждому вопросу сенаторы проясняют ситуацию и дают ответы. 18 июня в Совете Республики также пройдёт прямая телефонная линия. На связь выйдет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.