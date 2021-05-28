Вместе будем взаимодействовать по решению местных властей. Ольга Чуприс провела приём граждан в Молодечно

Ольга Чуприс провела в Молодечно прием граждан. Со своими проблемами обратились 10 человек, причем жители не только райцентра, но других городов Беларуси. Вопросы были самые разнообразные: от бытовых (снос гаража, капитальный ремонт дома, проблемы найма жилого помещения) до уголовных. Жительница Новополоцка приехала с просьбой разобраться в деле, по которому отбывает наказание ее сын. Ольга Чуприс ознакомилась с документами и пообещала организовать женщине встречу с сотрудниками Верховного суда.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Такие приемы надо проводить почаще. В частности, выезжать на заседания исполкома, слушать, что происходит в регионе, задавать вопросы, а дальше проводить личный прием. Тогда полноценная картина складывается масштабная и видение о том, какие есть вопросы в том или ином месте. Там, где есть возможность подключиться местным властям – мы сформулировали дорожную карту по решению этих задач, председатель райисполкома взял на учет, и дальше вместе будем взаимодействовать по их решению.