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Вместе будем взаимодействовать по решению местных властей. Ольга Чуприс провела приём граждан в Молодечно

28 мая 2021 22:27
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Новости Беларуси. Граждане должны задавать властям острые вопросы. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе будем взаимодействовать по решению местных властей. Ольга Чуприс провела приём граждан в Молодечно-1

Ольга Чуприс провела в Молодечно прием граждан. Со своими проблемами обратились 10 человек, причем жители не только райцентра, но других городов Беларуси. Вопросы были самые разнообразные: от бытовых (снос гаража, капитальный ремонт дома, проблемы найма жилого помещения) до уголовных. Жительница Новополоцка приехала с просьбой разобраться в деле, по которому отбывает наказание ее сын. Ольга Чуприс ознакомилась с документами и пообещала организовать женщине встречу с сотрудниками Верховного суда.

Вместе будем взаимодействовать по решению местных властей. Ольга Чуприс провела приём граждан в Молодечно-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Такие приемы надо проводить почаще. В частности, выезжать на заседания исполкома, слушать, что происходит в регионе, задавать вопросы, а дальше проводить личный прием. Тогда полноценная картина складывается масштабная и видение о том, какие есть вопросы в том или ином месте. Там, где есть возможность подключиться местным властям – мы сформулировали дорожную карту по решению этих задач, председатель райисполкома взял на учет, и дальше вместе будем взаимодействовать по их решению.

Вместе будем взаимодействовать по решению местных властей. Ольга Чуприс провела приём граждан в Молодечно-7

Все обращения взяты на контроль. Подготовлена дорожная карта основных и частных проблем населения города, которые администрация и райисполком будут решать совместно.

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

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