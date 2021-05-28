«Чтобы детишкам было поуютнее». Посмотрите, как готовятся к летнему сезону в детском лагере в Витебске
Новости Беларуси. В Витебской области завершают подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны буду работать как стационарные, так и спортивные лагеря. При школах откроют двери лагеря труда и отдыха. На подготовку объектов к летнему сезону в регионе затратили более 400 тысяч рублей. Это средства как республиканского, так и областного бюджета. Сделан капремонт, обновлена материально-техническая база.
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В лагере под названием «Дружные ребята» под Витебском пока дружно работают воспитатели. Идет подготовка к летнему сезону. Капитальный ремонт корпусов, на днях завезут в столовую новую мебель. Разрабатывают и полезное меню.
Сергей Лысков, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята»:
Долгожданный, конечно. Ждем целый год, чтобы побыстрее. На меня возложили обязанности в покраске беседок, чтобы детишкам было поуютнее в обновленных беседках отдыхать.
В «Дружных ребятах» отдых расписан до конца лета. Впереди пять смен. Почти тысяча мальчишек и девчонок проведут здесь летние каникулы весело и насыщено. По крайней мере, об этом говорит программа мероприятий. Спорт, танцы, активный отдых и творческие мастерские. Уделят внимание и патриотическому воспитанию.
Ирина Старовойтова, начальник детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята»:
Включено большое количество мероприятий, посвященных Году народного единства. Акции, брейн-ринги, викторины, конкурсы рисунков на асфальте, просто конкурсы рисунков. То есть дети будут увлечены, с ними будут проводиться различные беседы – «Цвета нашей Родины», «Символика Республики Беларусь».
Коронавирус внес коррективы в работу лагерей. Взят на вооружение весь комплекс санитарно-эпидемиологических требований: от элементарных – обработка рук и помещений, до вынужденных – выходные встречи с родителями отменены.
Виктор Пралич, корреспондент:
В Витебской области лето в лагерях проведут около 40 тысяч детей. Уже в первых числах июня двери распахнут 30 стационарных объектов. Кроме этого, в регионе будут работать спортивные и лагеря труда и отдыха.