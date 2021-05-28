«Чтобы детишкам было поуютнее». Посмотрите, как готовятся к летнему сезону в детском лагере в Витебске

Новости Беларуси. В Витебской области завершают подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны буду работать как стационарные, так и спортивные лагеря. При школах откроют двери лагеря труда и отдыха. На подготовку объектов к летнему сезону в регионе затратили более 400 тысяч рублей. Это средства как республиканского, так и областного бюджета. Сделан капремонт, обновлена материально-техническая база.

Виктор Пралич узнал, каким будет отдых у школьников в 2021 году.

В лагере под названием «Дружные ребята» под Витебском пока дружно работают воспитатели. Идет подготовка к летнему сезону. Капитальный ремонт корпусов, на днях завезут в столовую новую мебель. Разрабатывают и полезное меню.