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«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых

04 декабря 2020 10:41
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Новости Беларуси. Зимние дни – еще один повод дарить особое настроение тем, кто нуждается в заботе и внимании. По традиции, в преддверии новогодних праздников в каждом уголке страны проходят благотворительные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, интернат для инвалидов и пожилых людей посетили курсанты Могилевского университета МВД.

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-1

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-3

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-5

Сейчас в поселке Андраны проживают 62 человека, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Для них будущие офицеры заранее подготовили угощения и подарки. Помимо домашних деликатесов, сладостей и фруктов для пожилых и людей с ограниченными возможностями курсанты также собрали теплую одежду.

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-8

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-10

Кристина Костина, курсант факультета милиции Могилевского университета МВД:
О том, что проводится такая акция, я узнала от своих сокурсников. Я решила тоже им оказать помощь, вложить свою частичку что ли. Для того, чтобы подсластить им жизнь, я решила предложить принести какие-то продукты питания, варенье, так как все любят сладкое.

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-13

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-15

Владимир Козловский, курсант факультета милиции Могилевского университета МВД:
Первый раз в этом учреждении мы побывали в День пожилых людей. Это тронуло очень нас, тем более нам рассказали о проблемах, которые существуют в данном учреждении. И мы решили оказать им помощь.  

«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых-18

Инициаторами такой благотворительной акции выступили студенты несколько лет назад. С тех пор курсанты – нередкие гости в этом доме-интернате.  

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# Новый год # общество # Кристина Костина # Владимир Козловский # Фотофакт

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