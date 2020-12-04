«Вложить свою частичку». Курсанты Могилёвского университета МВД с подарками приехали в интернат для инвалидов и пожилых

Новости Беларуси. Зимние дни – еще один повод дарить особое настроение тем, кто нуждается в заботе и внимании. По традиции, в преддверии новогодних праздников в каждом уголке страны проходят благотворительные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, интернат для инвалидов и пожилых людей посетили курсанты Могилевского университета МВД.

Сейчас в поселке Андраны проживают 62 человека, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Для них будущие офицеры заранее подготовили угощения и подарки. Помимо домашних деликатесов, сладостей и фруктов для пожилых и людей с ограниченными возможностями курсанты также собрали теплую одежду.

Кристина Костина, курсант факультета милиции Могилевского университета МВД:

О том, что проводится такая акция, я узнала от своих сокурсников. Я решила тоже им оказать помощь, вложить свою частичку что ли. Для того, чтобы подсластить им жизнь, я решила предложить принести какие-то продукты питания, варенье, так как все любят сладкое.