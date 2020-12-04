Брусника в саду. Выращиваем по правилам

Брусника в саду – уже не редкость, но и нераспространенное явление. Между тем, специалисты рекомендуют попробовать вырастить полезную ягоду самостоятельно. Наиболее оптимальное для Беларуси решение – брусничник в контейнере. И красота, и польза, и несложно. Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Что касается агротехники – она несложная, поскольку на сегодняшний день вот эти кустики брусники достаточно активно реализуются через торговую сеть, нет необходимости черенковать.

А вот самые азартные садоводы, готовые к экспериментам, вполне могут попробовать сохранить растение до весны. При соблюдении определенных условий, уверяет Александр Яковлев – это возможно. Александр Яковлев:

Если этот горшок перенести в подвал, нужно поддерживать определенный уровень влажности, потому что в любом случае этот ком земли и торф пересыхают. Поэтому чтобы не случилось в подвале пересыхания, необходимо дополнительно осуществлять полив: раз в две недели минимум, чтобы насыщать этот раствор. И брусника замечательно перезимует, тем более что она же не листопадная культура, соответственно, в таких условиях она в состоянии переносить неблагоприятные зимние условия.

Также специалисты по садовой бруснике отмечают: с учетом рекомендаций по уходу ее с успехом можно вырастить и в открытом грунте. Для посадки лучше искать растение с закрытой корневой системой. Грунт необходим достаточно кислый и увлажненный. Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду Александр Яковлев:

Можно выращивать и на субстрате, но опять же готовим этот субстрат по аналогии с голубикой, когда можно выкапывать вот эти посадочные ямы не такой размер 35 на 40 см как для голубики, а, соответственно, 20 на 20 и этого будет достаточно, чтобы посадить вот этот субстрат. Брусника, как и клюква, голубика, неприхотливая: она будет расти, но отзывчива на минеральное питание. Если мы минимум минеральных удобрений будем давать, то она будет, конечно, быстрее прирастать и за счет этого быстрее вступать в стадию плодоношения.