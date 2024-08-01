Тревога выходит за пределы нормы – почему развивается синдром Плюшкина?

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить ненужную вещь, но жалко. Тяга к накопительству у некоторых людей переходит границы собственных балконов, гаражей и превращается в большую психологическую проблему, имя которой синдром Плюшкина. О том, где эта тонкая грань между приятным творческим беспорядком в комнате и захламленной квартирой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что все-таки толкает людей на это патологическое накопительство?
Тамара Давидович, психолог:
В первую очередь это тревога. Человек – существо социальное. Естественно, на протяжении жизни мы встречаемся с людьми, какими-то ситуациями, событиями и вещами. Если удержать ситуацию и людей иногда бывает сложно, то вещи – купил, она стоит, никуда не сбегает. Со временем мы привязываемся к тем вещам, которые нас окружают. Если тревога выходит за пределы нормы и начинает управлять жизнью человека, человек может так себя стабилизировать.
Составить акт – куда обращаться, если сосед захламляет квартиру – подробнее здесь.