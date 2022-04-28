Власти Латвии запретили своим гражданам заправляться в Беларуси

Очередные крайности латвийских властей в отношении своих же граждан, которые по безвизу едут в Беларусь. Латышам запретили заправлять автомобили в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Листовки с такой информацией на трех языках раздают тем, кто пересекает латвийско-белорусскую границу. Причем распространением их занимаются не «волонтеры», а пограничники соседней страны. Ситуация уже дошла до абсурда. В некоторых пунктах пропуска замеряют количество горючего в баках при выезде в Беларусь, а потом сравнивают при возврате в «демократическую» Латвию.

Юлия Бресская, ответственный представитель Витебской таможни по СМИ:

В свою очередь, белорусская сторона сообщает, что никакого запрета на вывоз нефтепродуктов физическими лицами из Беларуси нет. И, согласно действующему законодательству, товаром для личного пользования признается вывозимое топливо в количестве целого бака, предусмотренного заводом-изготовителем транспортного средства, и дополнительно не более 10 литров в отдельной емкости. Нормы, указанные латвийской таможенной службой регламента Совета ЕС от 24 июня 2021 года не распространяются на покупку в Беларуси нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей покупателя или гуманитарных проектов.