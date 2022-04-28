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Власти Латвии запретили своим гражданам заправляться в Беларуси

28 апреля 2022 08:53
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Очередные крайности латвийских властей в отношении своих же граждан, которые по безвизу едут в Беларусь. Латышам запретили заправлять автомобили в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Власти Латвии запретили своим гражданам заправляться в Беларуси-1

Листовки с такой информацией на трех языках раздают тем, кто пересекает латвийско-белорусскую границу. Причем распространением их занимаются не «волонтеры», а пограничники соседней страны. Ситуация уже дошла до абсурда. В некоторых пунктах пропуска замеряют количество горючего в баках при выезде в Беларусь, а потом сравнивают при возврате в «демократическую» Латвию.  

Власти Латвии запретили своим гражданам заправляться в Беларуси-4

Юлия Бресская, ответственный представитель Витебской таможни по СМИ:  
В свою очередь, белорусская сторона сообщает, что никакого запрета на вывоз нефтепродуктов физическими лицами из Беларуси нет. И, согласно действующему законодательству, товаром для личного пользования признается вывозимое топливо в количестве целого бака, предусмотренного заводом-изготовителем транспортного средства, и дополнительно не более 10 литров в отдельной емкости. Нормы, указанные латвийской таможенной службой регламента Совета ЕС от 24 июня 2021 года не распространяются на покупку в Беларуси нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей покупателя или гуманитарных проектов.  

Власти Латвии запретили своим гражданам заправляться в Беларуси-7

Это уже не первые препоны, которые Латвия искусственно создает для своих граждан, которые направляются в Беларусь после введения безвизового режима. До этого МИД соседней страны пугал латышей шпионажем и провокациями от белорусов.  

# Международная политика # общество # Юлия Бресская # Фотофакт

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