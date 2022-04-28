28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси 28 апреля пройдет национальный форум атлетов с участием российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат интерактивный. В плане – обучающий семинар-конференция, где рассмотрят вопрос социализации спортсменов после окончания активных выступлений. Накануне в НОК состоялось совместное заседание комиссий со стороны Беларуси и Олимпийского комитета России, а также прошли мастер классы с участием олимпийских чемпионов наших восточных гостей.

Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, руководитель комиссии спортсменов ОКР (Россия):

Сейчас важно для всех: и для спортивных организаций, и для спортсменов, и для наших стран сплочение, единение. Мы планируем совместные проекты, медиапроекты. А основа – это спортсмены, мотивация, мастер-классы, взаимодействие детского спорта, детей.