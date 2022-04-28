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28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений

28 апреля 2022 07:09
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В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси 28 апреля пройдет национальный форум атлетов с участием российских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений-1

Формат интерактивный. В плане – обучающий семинар-конференция, где рассмотрят вопрос социализации спортсменов после окончания активных выступлений. Накануне в НОК состоялось совместное заседание комиссий со стороны Беларуси и Олимпийского комитета России, а также прошли мастер классы с участием олимпийских чемпионов наших восточных гостей.  

28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений-4

Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, руководитель комиссии спортсменов ОКР (Россия):  
Сейчас важно для всех: и для спортивных организаций, и для спортсменов, и для наших стран сплочение, единение. Мы планируем совместные проекты, медиапроекты. А основа это спортсмены, мотивация, мастер-классы, взаимодействие детского спорта, детей.  

28 апреля НОК Беларуси и России обсудят социализацию спортсменов после окончания активных выступлений-7

В программе совместной работы комитетов России и Беларуси сегодня значится и конференция по спортивному маркетингу. Мероприятие рассчитано на два дня.  

Посетили Музей ВОВ и Стелу. Прошел первый день совместного заседания спортсменов НОК Беларуси и России (подробнее здесь).  

# Беларусь-Россия # общество # Софья Великая # Фотофакт

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