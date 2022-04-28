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«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра

28 апреля 2022 06:50
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Новости Беларуси. Весенний призыв. В Беларуси продолжается отправка новобранцев в войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра-1

27 апреля строй учебного центра в Борисове пополнили 200 молодых людей. В планах первого дня службы – оформление документации, получение формы одежды, посещение бани и размещение по солдатским общежитиям. С новобранцами работают в том числе офицеры-психологи, которые помогают адаптироваться к службе.  

«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра-4

Роман Дубина, новобранец:  
На данный момент я думаю сейчас пройти здесь обучение и, скорее всего, через полтора года службы пойти на контракт. Настроение отличное, хорошее. Для первых дней – все замечательно.  

«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра-7

В белорусскую армию этой весной отправят около 10 тысяч призывников. Военная присяга у пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 21 мая.  

# Армия Беларуси # общество # Роман Дубина # Фотофакт

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