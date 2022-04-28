«Настроение отличное». В Борисове 200 призывников пополнили строй учебного центра

Новости Беларуси. Весенний призыв. В Беларуси продолжается отправка новобранцев в войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 апреля строй учебного центра в Борисове пополнили 200 молодых людей. В планах первого дня службы – оформление документации, получение формы одежды, посещение бани и размещение по солдатским общежитиям. С новобранцами работают в том числе офицеры-психологи, которые помогают адаптироваться к службе.

Роман Дубина, новобранец:

На данный момент я думаю сейчас пройти здесь обучение и, скорее всего, через полтора года службы пойти на контракт. Настроение отличное, хорошее. Для первых дней – все замечательно.