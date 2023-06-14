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«Властелин села – 2023»: лучшую семью выбрали в Логойском районе. Пообщались с победителями

14 июня 2023 14:26
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Новости Беларуси. Лучшую семью сельской местности выбрали в Логойском районе. Мероприятие прошло в рамках конкурса «Властелин села – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задания были самые разные: от спортивных до творческих. Но общая цель не только выбрать лучшего, а сплотить семьи и помочь им лучше понять друг друга. Самой активной и спортивной оказалась семья из агрогородка Камено.

Подробности в материале Марии Царикевич.

«Властелин села – 2023»: лучшую семью выбрали в Логойском районе. Пообщались с победителями-1

Получить титул «Властелина села» было непросто. Все семьи были настроены на победу. Поэтому на протяжении конкурса ощущался накал страстей. Задания разные: колка дров, покос травы, визитка и совместное блюдо в полевых условиях.

Семья Ахметжановых из агрогородка Камено на отлично прошли многие этапы.

«Властелин села – 2023»: лучшую семью выбрали в Логойском районе. Пообщались с победителями-4

Лидия Ахметжанова:
Пригласили нас, дали время на раздумья. Решили согласиться, мы никогда не участвовали, но тут решили согласиться. Пошли репетиции, в плане визитки готовились, репетировали, подворье... А к остальному мы готовы были: пилить умеем, косить умеем, рубить...

«Властелин села – 2023»: лучшую семью выбрали в Логойском районе. Пообщались с победителями-7

Семья Ахметжановых – шесть человек. Здесь каждый друг за друга. Все делают дружно. Старшие ребята – Алена, Иван и Макар – отличные помощники родителям. В свободное время занимаются творчеством и играют в футбол. Получается отличная слаженная команда. А маленькая Ева – яркая болельщица.

Подробности смотрите в видео.

# Конкурс # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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