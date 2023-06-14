Озеро Селява: почему стоит побывать в этом месте и как оборудовали зону отдыха?

Новости Беларуси. В Минскую область вновь возвращается жаркая погода. Только в Крупском районе насладиться свежим воздухом можно в 10-ти зонах отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Восемь из них расположены на берегу озера Селява.

Помимо живописных мест, здесь созданы все условия для активного досуга. Уже не первый год «Комсомольский берег» является местом притяжения не только крупчан, но и гостей района. Для посетителей на территории оборудованы беседки, раздевалки и комфортный спуск в воду, а также парковка для автомобилей. Позаботились и о безопасности отдыхающих. Зона купания огорожена буйками, на берегу дежурят сотрудники ОСВОД.

Владимир Ахрамчук, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:

К 1 мая проведена работа по подготовке данных зон отдыха, обследовано дно акватории водолазными службами ОСВОД и МЧС, обработана территория зон отдыха от клещей, также проведено благоустройство беседок, спортивных площадок. Мы всегда принимаем здесь много посетителей – это в основном семейный отдых, молодежь активно отдыхает, люди, которые любят тихий отдых – рыбалку, подводную охоту.