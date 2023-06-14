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Озеро Селява: почему стоит побывать в этом месте и как оборудовали зону отдыха?

14 июня 2023 13:34
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Новости Беларуси. В Минскую область вновь возвращается жаркая погода. Только в Крупском районе насладиться свежим воздухом можно в 10-ти зонах отдыха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Восемь из них расположены на берегу озера Селява.

Озеро Селява: почему стоит побывать в этом месте и как оборудовали зону отдыха?-1

Помимо живописных мест, здесь созданы все условия для активного досуга. Уже не первый год «Комсомольский берег» является местом притяжения не только крупчан, но и гостей района. Для посетителей на территории оборудованы беседки, раздевалки и комфортный спуск в воду, а также парковка для автомобилей. Позаботились и о безопасности отдыхающих. Зона купания огорожена буйками, на берегу дежурят сотрудники ОСВОД.

Озеро Селява: почему стоит побывать в этом месте и как оборудовали зону отдыха?-4

Владимир Ахрамчук, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома:
К 1 мая проведена работа по подготовке данных зон отдыха, обследовано дно акватории водолазными службами ОСВОД и МЧС, обработана территория зон отдыха от клещей, также проведено благоустройство беседок, спортивных площадок. Мы всегда принимаем здесь много посетителей – это в основном семейный отдых, молодежь активно отдыхает, люди, которые любят тихий отдых – рыбалку, подводную охоту.

Озеро Селява: почему стоит побывать в этом месте и как оборудовали зону отдыха?-7

Ежегодно берег Селявы становится площадкой для проведения туристических слетов. Зона отдыха не раз принимала районные, областные и республиканские соревнования. Очередной слет запланирован на следующую неделю.

# Отдых # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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