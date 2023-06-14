Поймали с поличным. Криптовалютчиков-нелегалов задержали в Бресте

Новости Беларуси. Правоохранители раскрыли деятельность криптовалютчиков-нелегалов в Бресте. Один из них обменивал денежные средства, нередко похищенные у граждан, на виртуальные. Злоумышленника задержали с поличным во время очередной незаконной сделки. Оперативники изъяли у него почти 27 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Глинский, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома:

Выявлены электронные кошельки фигуранта на различных биржах, через которые 32-летний мужчина провел более 776 тысяч белорусских рублей. Также оперативники УВД совместно с коллегами из Московского РУВД установили 24-летнего жителя Бреста, который при проведении незаконных крипто-обменных операций получил доход более 640 тысяч рублей.