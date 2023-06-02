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Делегация Минской области посетила китайскую провинцию Гуандун

02 июня 2023 14:16
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Экспорт продукции Минской области в Китай с начала года превысил 500 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делегация Минской области посетила китайскую провинцию Гуандун-1

Делегация центрального региона посетила китайскую провинцию Гуандун, крупнейшие компании по производству бытовой техники и автомобилей, в том числе электромобилей. Сейчас дополняется и актуализируется дорожная карта по развитию двусторонних отношений. Уже подписан контракт по поставкам сухого обезжиренного молока. Также презентовали и инновационные проекты.

Делегация Минской области посетила китайскую провинцию Гуандун-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома: 
Есть определенные договоренности, в том числе по сотрудничеству. В настоящее время мы дополняем и актуализируем нашу дорожную карту по развитию наших двусторонних взаимоотношений. В ближайшее время, я думаю, на следующей неделе, мы проект этой дорожной карты направим китайской стороне на согласование. 

До конца года также планируется визит китайской стороны в Минскую область. Заинтересованность в нашей продукции у восточных партнеров есть. Так, экспорт мясо-молочной продукции и деревообработки вырос более чем в два раза. 

# Беларусь-Китай # общество # Денис Курленко # Фотофакт

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