Делегация Минской области посетила китайскую провинцию Гуандун

Экспорт продукции Минской области в Китай с начала года превысил 500 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делегация центрального региона посетила китайскую провинцию Гуандун, крупнейшие компании по производству бытовой техники и автомобилей, в том числе электромобилей. Сейчас дополняется и актуализируется дорожная карта по развитию двусторонних отношений. Уже подписан контракт по поставкам сухого обезжиренного молока. Также презентовали и инновационные проекты.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Есть определенные договоренности, в том числе по сотрудничеству. В настоящее время мы дополняем и актуализируем нашу дорожную карту по развитию наших двусторонних взаимоотношений. В ближайшее время, я думаю, на следующей неделе, мы проект этой дорожной карты направим китайской стороне на согласование.

До конца года также планируется визит китайской стороны в Минскую область. Заинтересованность в нашей продукции у восточных партнеров есть. Так, экспорт мясо-молочной продукции и деревообработки вырос более чем в два раза.