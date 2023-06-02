«Результат огромного труда». Церемония награждения победителей конкурса «Золотая Литера» прошла в Бресте

В Бресте 2 июня прошла церемония чествования победителей 19-го национального конкурса «Золотая Литера». Награды получили лучшие. 21 журналист и фотокорреспондент в различных номинациях. Их выверенное слово порой острее скальпеля препарирует политическую и общественную действительность, а кадры поистине рождают историю страны.

Николай Силков, директор информационного агентства «Бобруйск медиа»:

Это одна из самых важных наград, это наш газетный «Оскар». Редакция так или иначе целый год готовится к церемонии, готовит материалы, отправляет материалы. И получить это очень почетно, потому что огромное количество изданий в стране, очень качественных изданий, абсолютно сумасшедшая конкуренция.

Валерия Гаврилова, редактор отдела экономической информации главной редакции информации БЕЛТА:

Это результат огромного труда, не только моего, но и всего коллектива БЕЛТА, которому очень благодарна. Мы пишем о самых важных событиях экономической жизни страны, о том, что волнует людей. Это не только предприятия или работа сельского хозяйства, это еще и повседневные вещи.