Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН

Новости Беларуси. В Гродно сотрудники ОМОН совершили настоящий подвиг – спасли от падения с 18-го этажа девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем не просто отговорили от смертельного шага, слова на нее не действовали, а именно подхватили подростка в воздухе на этаже ниже. Как это вообще возможно и кто они, герои этой головокружительной истории? Ответы в очень эмоциональном репортаже Галины Буро.

– Можно подойти к тебе?

– Нет!

– Даша, держись! Держись, зайка!

– Даша, в жизни нет ничего такого…

– Даша, Даша, пожалуйста!

– Пожалуйста, Даша! Что ты делаешь?

– Не подходи!

– Не будем подходить.

Это запись с нагрудного видеорегистратора сотрудника гродненского ОМОН. На кадре темно, ведь все происходило около одиннадцати вечера. Милицию вызвала очевидец – по совпадению тоже Дарья, преподавательница политехнического колледжа. Она возвращалась вечером домой на 19-й этаж, но лифт доезжает лишь до 18-го – дальше пешком через балкон к лестнице. И тут, словно в кошмарном сне, силуэт молодой девушки, одной ногой стоящей за перилами балкона.

Дарья Кондратюк, очевидец, жительница Гродно:

Как только она меня увидела, сразу перекинула правую ногу за перила, начала кричать: «Стойте, не походите!» Я бросила все свои вещи, начала ее успокаивать, говорить: «Подожди, что ж ты делаешь». Сразу начала вызывать милицию. В первый раз, когда начала вызывать, она на меня очень пристально смотрела, начала нервничать – я телефон убрала. И через минуту, пока она отвлеклась, смогла телефон положить под капюшон, вызвать милицию. Диспетчер говорит: «Здравствуйте, слушаю». Я понимала ситуацию, что не могу говорить, куда я звоню, начала сразу кричать: «Стой, не прыгай с 18-го этажа». Диспетчер поняла ситуацию, говорит: «Адрес называйте». Я уже говорила, что начала ее отвлекать, говорю: «Посмотри, как красиво, какая красота на Кремко, 25». Диспетчер сказала, что к нам поехал наряд.

Сотрудники ОМОН как раз готовились сдать рабочую смену. Но тут по радиостанции прозвучало экстренное сообщение от диспетчера.

«Кто первым номером может подъехать на Кремко, 25? Там подросток пытается покончить жизнь самоубийством». Поэтому мы сразу, находясь где-то в полутора километрах отсюда, развернулись и поехали на этот адрес.

В это время Дарья отчаянно пыталась уберечь подростка от смертельного шага. Познакомилась с 17-летней Дашей. Разговорами старалась отвлечь от опасных мыслей: приглашала к себе домой, рассказывала о личном, но главное – пыталась узнать причину страшного решения.

Дарья Кондратюк:

Она устала жить в 17 лет. Я не знаю, как к этому отнестись. Я говорю: «У тебя дома что-то?» Она говорит: «Нет, все хорошо, мамочку люблю». Но как-то была она такая. Говорит: «Меня все забудут, будет легче, меня друзья все предали, я никому не нужна».

Подросток рассказала, что в этом районе была у друзей, выпила полбутылки шампанского, но из-за конфликта ушла. Проходя мимо высотки, решила покончить жизнь самоубийством. Дарья с подоспевшим на место мужем напомнили девушке о чувствах ее мамы.

Дарья Кондратюк:

Миша начал ее успокаивать, говорит: «Давай маме позвоним». Она такая: «Давайте!» Он говорит: «На телефон, позвони». Он думал, что она будет набирать и он ее сможет обратно дернуть. Она сказала: «Нет, набирайте сами». Муж набрал телефон, вышел в предбанник, позвонил маме, объяснил ситуацию и побежал на первый этаж встречать, потому что уже подъезжала милиция, подъезжало МЧС. Я немножко расслабилась, когда приехали МЧС, ОМОН, потому что уже не так страшно. Когда ты стоишь с ней на высоте 18-го этажа, ты один, она одна – это, конечно, непередаваемые ощущения. Это очень страшно, потому что непонятно, как она себя поведет, что делать даже.

В шоковом состоянии приехала и мама. В слезах она встала перед дочкой на колени, умоляла не прыгать. Девушка нервничала, балансировала без рук по краю выступа и никого не подпускала к себе. Ситуацию осложнял талый снег, который превратил плитку в настоящий каток.

Я стоял здесь, на этом месте. Я пытался к ней подойти. Она посмотрит на меня, и сразу: «Не подходите, отойдите». И я все время шаг назад, шаг вперед делал, чтобы сделать рывок. Но я боялся, что будет скользко. И если я поскользнусь, она упадет.

Приняли такое решение: распределиться по этажам. Нас было трое в наряде, самого высокого мы поставили на 17-й этаж для подстраховки.

И это интуитивное решение оказалось спасительным, ведь переговоры, длившиеся полтора часа, успехом не увенчались. 17-летняя Даша сделала смертельный ход. Но представьте: ее словил в воздухе сотрудник ОМОН, который стоял на этаже ниже! Это готовый сценарий для героического фильма.

В полуприседе села, после чего начала опускать ноги вниз, перебирать руками по решеткам, держалась внизу, после перешла на бетон, уже так держалась. И просто отпустила руки. Она слазила и говорила: «Прощайте». То есть прощалась, маме сказала «прости».

Первыми я увидел ее кроссовки. Я сам по себе высокий, но достать было сложно. Я встал сюда, встал на носочки, и то была не очень хорошая позиция, чтобы подхватить ее. Я увидел, как она начала постепенно спускаться. Тогда я хватанул ее за ноги, потянул на себя, за талию крепко схватил. Подоспел ко мне сотрудник МЧС, я ему тоже кричу: «Давай, помогай!» Вдвоем вытащили ее с этой стороны и положили на безопасное место Держу за ноги, держу. Давай-давай, тяни! Держим, держим! Отпускайте, держим!

У мамы, когда увидела, что ее дочка отпустила, просто был шок, паника, крики. Она думала, что она упала. Держал маму изо всех сил, потому что у нее тут истерика такая была. Силой затащил ее на 17-й этаж, чтобы показать, что дочка жива, ее спасли. Там уже была радость, слезы и обморок мамы. Внизу уже дежурила бригада скорой помощи. Им передали Дашу.

Светлана Бандюкевич, фельдшер Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:

Осмотрев, мы доставили ее в детскую областную больницу. По физическим параметрам ее жизни ничего не угрожало. Единственное, беспокоило ее психологическое состояние.

Чуть позже скорая помощь понадобилась и Дарье Кондратюк, которая, можно сказать, волей случая стала ангелом-хранителем для подростка. Когда все закончилось, эмоции захлестнули, без успокоительных не обошлось. Позже выяснилось, что 17-летняя девушка учится в одном из гродненских колледжей, ее семья характеризуется положительно. Сейчас с ней работают специалисты. Сотрудники ОМОН признаются: по ночам теперь им снятся высота, белые кроссовки и лицо красивой отчаянной Даши.