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Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН

28 февраля 2021 17:48
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Новости Беларуси. В Гродно сотрудники ОМОН совершили настоящий подвиг – спасли от падения с 18-го этажа девушку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем не просто отговорили от смертельного шага, слова на нее не действовали, а именно подхватили подростка в воздухе на этаже ниже.

Как это вообще возможно и кто они, герои этой головокружительной истории? Ответы в очень эмоциональном репортаже Галины Буро.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-1

– Можно подойти к тебе?
– Нет!
– Даша, держись! Держись, зайка!
– Даша, в жизни нет ничего такого…
– Даша, Даша, пожалуйста!
– Пожалуйста, Даша! Что ты делаешь?
– Не подходи!
– Не будем подходить.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-4

Это запись с нагрудного видеорегистратора сотрудника гродненского ОМОН. На кадре темно, ведь все происходило около одиннадцати вечера. Милицию вызвала очевидец – по совпадению тоже Дарья, преподавательница политехнического колледжа. Она возвращалась вечером домой на 19-й этаж, но лифт доезжает лишь до 18-го – дальше пешком через балкон к лестнице. И тут, словно в кошмарном сне, силуэт молодой девушки, одной ногой стоящей за перилами балкона.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-7

Дарья Кондратюк, очевидец, жительница Гродно:
Как только она меня увидела, сразу перекинула правую ногу за перила, начала кричать: «Стойте, не походите!» Я бросила все свои вещи, начала ее успокаивать, говорить: «Подожди, что ж ты делаешь». Сразу начала вызывать милицию. В первый раз, когда начала вызывать, она на меня очень пристально смотрела, начала нервничать – я телефон убрала. И через минуту, пока она отвлеклась, смогла телефон положить под капюшон, вызвать милицию. Диспетчер говорит: «Здравствуйте, слушаю». Я понимала ситуацию, что не могу говорить, куда я звоню, начала сразу кричать: «Стой, не прыгай с 18-го этажа». Диспетчер поняла ситуацию, говорит: «Адрес называйте». Я уже говорила, что начала ее отвлекать, говорю: «Посмотри, как красиво, какая красота на Кремко, 25». Диспетчер сказала, что к нам поехал наряд. 

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-10

Сотрудники ОМОН как раз готовились сдать рабочую смену. Но тут по радиостанции прозвучало экстренное сообщение от диспетчера.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-13

«Кто первым номером может подъехать на Кремко, 25? Там подросток пытается покончить жизнь самоубийством». Поэтому мы сразу, находясь где-то в полутора километрах отсюда, развернулись и поехали на этот адрес.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-16

В это время Дарья отчаянно пыталась уберечь подростка от смертельного шага. Познакомилась с 17-летней Дашей. Разговорами старалась отвлечь от опасных мыслей: приглашала к себе домой, рассказывала о личном, но главное – пыталась узнать причину страшного решения. 

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-19

Дарья Кондратюк:
Она устала жить в 17 лет. Я не знаю, как к этому отнестись. Я говорю: «У тебя дома что-то?» Она говорит: «Нет, все хорошо, мамочку люблю». Но как-то была она такая. Говорит: «Меня все забудут, будет легче, меня друзья все предали, я никому не нужна».

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-22

Подросток рассказала, что в этом районе была у друзей, выпила полбутылки шампанского, но из-за конфликта ушла. Проходя мимо высотки, решила покончить жизнь самоубийством. Дарья с подоспевшим на место мужем напомнили девушке о чувствах ее мамы.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-25

Дарья Кондратюк:
Миша начал ее успокаивать, говорит: «Давай маме позвоним». Она такая: «Давайте!» Он говорит: «На телефон, позвони». Он думал, что она будет набирать и он ее сможет обратно дернуть. Она сказала: «Нет, набирайте сами». Муж набрал телефон, вышел в предбанник, позвонил маме, объяснил ситуацию и побежал на первый этаж встречать, потому что уже подъезжала милиция, подъезжало МЧС. Я немножко расслабилась, когда приехали МЧС, ОМОН, потому что уже не так страшно. Когда ты стоишь с ней на высоте 18-го этажа, ты один, она одна – это, конечно, непередаваемые ощущения. Это очень страшно, потому что непонятно, как она себя поведет, что делать даже.  

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-28

В шоковом состоянии приехала и мама. В слезах она встала перед дочкой на колени, умоляла не прыгать. Девушка нервничала, балансировала без рук по краю выступа и никого не подпускала к себе. Ситуацию осложнял талый снег, который превратил плитку в настоящий каток.  

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-31

Я стоял здесь, на этом месте. Я пытался к ней подойти. Она посмотрит на меня, и сразу: «Не подходите, отойдите». И я все время шаг назад, шаг вперед делал, чтобы сделать рывок. Но я боялся, что будет скользко. И если я поскользнусь, она упадет.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-34

Приняли такое решение: распределиться по этажам. Нас было трое в наряде, самого высокого мы поставили на 17-й этаж для подстраховки.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-37

И это интуитивное решение оказалось спасительным, ведь переговоры, длившиеся полтора часа, успехом не увенчались. 17-летняя Даша сделала смертельный ход. Но представьте: ее словил в воздухе сотрудник ОМОН, который стоял на этаже ниже! Это готовый сценарий для героического фильма.   

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-40

В полуприседе села, после чего начала опускать ноги вниз, перебирать руками по решеткам, держалась внизу, после перешла на бетон, уже так держалась. И просто отпустила руки. Она слазила и говорила: «Прощайте». То есть прощалась, маме сказала «прости».

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-43

Первыми я увидел ее кроссовки. Я сам по себе высокий, но достать было сложно. Я встал сюда, встал на носочки, и то была не очень хорошая позиция, чтобы подхватить ее. Я увидел, как она начала постепенно спускаться. Тогда я хватанул ее за ноги, потянул на себя, за талию крепко схватил. Подоспел ко мне сотрудник МЧС, я ему тоже кричу: «Давай, помогай!» Вдвоем вытащили ее с этой стороны и положили на безопасное место

Держу за ноги, держу. Давай-давай, тяни! Держим, держим! Отпускайте, держим!

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-46

У мамы, когда увидела, что ее дочка отпустила, просто был шок, паника, крики. Она думала, что она упала. Держал маму изо всех сил, потому что у нее тут истерика такая была. Силой затащил ее на 17-й этаж, чтобы показать, что дочка жива, ее спасли. Там уже была радость, слезы и обморок мамы.

Внизу уже дежурила бригада скорой помощи. Им передали Дашу.  

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-49

Светлана Бандюкевич, фельдшер Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:
Осмотрев, мы доставили ее в детскую областную больницу. По физическим параметрам ее жизни ничего не угрожало. Единственное, беспокоило ее психологическое состояние.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-52

Чуть позже скорая помощь понадобилась и Дарье Кондратюк, которая, можно сказать, волей случая стала ангелом-хранителем для подростка. Когда все закончилось, эмоции захлестнули, без успокоительных не обошлось. Позже выяснилось, что 17-летняя девушка учится в одном из гродненских колледжей, ее семья характеризуется положительно. Сейчас с ней работают специалисты. Сотрудники ОМОН признаются: по ночам теперь им снятся высота, белые кроссовки и лицо красивой отчаянной Даши.

Никого не подпускала, маме сказала «прости». Девушка хотела спрыгнуть с высотки – её словили в воздухе сотрудники ОМОН-55

Ни в коем случае ни о каких наградах и поощрениях мы не думали. И сейчас даже мы не думаем об этом. Мы делали свою работу.

В планах у бойцов с подарками навестить девушку в больнице. Поддержка – это важно! И так хочется верить, что головокружительная драма получит счастливое продолжение. Нет ничего важнее, чем жизнь.

# Спасение # общество # Дарья Кондратюк # Светлана Бандюкевич # Галина Буро # Фотофакт

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