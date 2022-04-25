Владиславу Третьяку – 70. Лучшего хоккейного вратаря XX века поздравил Александр Лукашенко

Легендарный страж ворот, трехкратный олимпийский чемпион и лучший вратарь XX века по версии международной федерации. Все это о Владиславе Третьяке – сегодня ему 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время именно он олицетворял мощь и несокрушимость советского хоккея. Его надежная игра на последнем рубеже стала одной из составляющих победы в Суперсерии-72. Третьяк отыграл все восемь матчей без замен. Болельщики называли его «Непробиваемой стеной», так как забросить было крайне сложно. А каждый, кто смог это сделать, гордился такими шайбами. Свои поздравления Владиславу Третьяку направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

В вашей биографии – яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее. Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк. Белорусы знают и ценят вас как человека, который внес значительный вклад в развитие белорусско-российских спортивных связей и укрепление дружбы между нашими народами.