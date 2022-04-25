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Владиславу Третьяку – 70. Лучшего хоккейного вратаря XX века поздравил Александр Лукашенко

25 апреля 2022 11:05
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Легендарный страж ворот, трехкратный олимпийский чемпион и лучший вратарь XX века по версии международной федерации. Все это о Владиславе Третьяке – сегодня ему 70, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владиславу Третьяку – 70. Лучшего хоккейного вратаря XX века поздравил Александр Лукашенко-1

Долгое время именно он олицетворял мощь и несокрушимость советского хоккея. Его надежная игра на последнем рубеже стала одной из составляющих победы в Суперсерии-72. Третьяк отыграл все восемь матчей без замен. Болельщики называли его «Непробиваемой стеной», так как забросить было крайне сложно. А каждый, кто смог это сделать, гордился такими шайбами. Свои поздравления Владиславу Третьяку направил Александр Лукашенко.

Владиславу Третьяку – 70. Лучшего хоккейного вратаря XX века поздравил Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
В вашей биографии – яркая спортивная жизнь, в которой вы со знаменитой сборной СССР завоевали все возможные награды и призы, имеющиеся в хоккее. Несколько поколений мальчишек, делая первые шаги по льду, хотели играть, как Третьяк. Белорусы знают и ценят вас как человека, который внес значительный вклад в развитие белорусско-российских спортивных связей и укрепление дружбы между нашими народами.

Владиславу Третьяку – 70. Лучшего хоккейного вратаря XX века поздравил Александр Лукашенко-7

Александр Лукашенко также отметил, что и сегодня Владислав Третьяк неустанно служит любимому делу и родной стране как депутат Государственной думы, глава Федерации хоккея России и настоящий патриот.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владислав Третьяк # Фотофакт

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