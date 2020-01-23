Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»

О белорусских спасателях рассказали в программе «Специальный репортаж»
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Главное призвание спасателя – помогать. И мы не высокопарные слова говорим, что профессия спасателя – это не просто профессия, это его жизнь. Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, они долго не задерживаются.
Здесь остаются самые преданные люди, которые понимают свою ответственность перед людьми и люди, по праву, им верят. И должны продолжать верить, потому что мы, действительно, сегодня высокопрофессионально подготовленные. У нас в стране создана великолепная база.