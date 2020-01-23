Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»

О белорусских спасателях рассказали в программе «Специальный репортаж»

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Главное призвание спасателя – помогать. И мы не высокопарные слова говорим, что профессия спасателя – это не просто профессия, это его жизнь. Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, они долго не задерживаются.