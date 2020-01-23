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Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

23 января 2020 15:39
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Новости Беларуси. Увидеть двух малышей, которые появились здесь летом 2019-го, посетители могут как минимум до весны. Нынешние размеры вольеров позволяют содержать животных еще около полугода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-1

После этого зубрят планируют переселить в другое место. Подходящие условия изучают в разных уголках страны.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-4

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:
Сейчас они еще пока сосут молоко у своей матери. Когда они станут самостоятельными, тогда возможно их отселить и переселить в другие зоопарки. Уже есть у нас предложения из Коробчиц и из Жлобина. Когда зубрята подрастут, возможно, они туда переедут на новое место жительства.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-7

Кроме того, желающие «приютить» некоторых обитателей зоопарка есть и за пределами Беларуси. Например, в Баку вскоре отправятся крокодиловые кайманы. Также в азербайджанские зоопарки переедут удавы и мангусты. В свою очередь новоселье в столице справят пара львов из Узбекистана и японская макака из России.

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-10

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-12

Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё-14

# Зоопарк # общество # Елена Бодрова # Фотофакт

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