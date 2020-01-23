Зубрятам из Минского зоопарка ищут новое жильё

Новости Беларуси. Увидеть двух малышей, которые появились здесь летом 2019-го, посетители могут как минимум до весны. Нынешние размеры вольеров позволяют содержать животных еще около полугода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После этого зубрят планируют переселить в другое место. Подходящие условия изучают в разных уголках страны.

Елена Бодрова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Сейчас они еще пока сосут молоко у своей матери. Когда они станут самостоятельными, тогда возможно их отселить и переселить в другие зоопарки. Уже есть у нас предложения из Коробчиц и из Жлобина. Когда зубрята подрастут, возможно, они туда переедут на новое место жительства.