Владимир Турчинский: Я такого количества эротических фильмов, какое сейчас демонстрируется на экране, не видел ни в одной стране мира

16 декабря 2009 года Владимир Турчинский умер. Приводим выдержки из его интервью разных лет.

О СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ

Владимир Турчинский: Я в 98-м году выиграл чемпионат силачей России, на котором наравне с другими таскал автомобили, самолеты, бревна. Я сдвинул тогда с места самолет весом 260 тонн - шел впереди и тащил его на тросе. Сложнее был силовой номер со слоном весом 3,5 тонны, которого я поднял на руках. Слон был из цирка. Для меня это развлечение, потому что работой это назвать нельзя. Я вижу, как люди реагируют, - у них глаза загораются.

- Я спортом занимаюсь не ради карьеры. Это кураж, драйв. Понимаешь, что живешь. Кто-то с парашютом прыгает, кто-то ныряет. Я - таскаю тяжести. Потому что прыгать и нырять могут практически все. А таскать - нет. Попробовал быть сильным, у меня получилось. От этого потом очень сложно отказаться.



О ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Владимир Турчинский: Если у западных ребят было, кому подражать - Шварценеггеру, Сталлоне, то у нас таких героев довольно долго не было. Когда я вижу, как Шварценеггер, спасая свою дочь, крошит мафию, я этому верю. А когда Николай Еременко в "Пиратах XX века" бьет Нигматулина, я этому не верю. У нас в отечественном кинематографе не культивировался образ героя. Сейчас появилась плеяда молодых актеров - реальных мужиков - Кравченко, Галкин, Балуев, Лифанов, которые этот образ продвигают. Нам надо воспитывать подрастающее поколение. А на чем? Вот в западных фильмах льется кровь, но там всегда добро побеждает зло. А у нас... Неплохие ребята снимались в сериале "Бригада". Но я не понимаю, как государственный канал может заказывать сериал, который, как ни крути, придает некий романтизм бандитской теме. Получается, что бандитом-то быть неплохо. Есть там клевые ребята.

Я занимался единоборствами и прекрасно знаю, что у нас мужчине тяжело самореализоваться. У нас страна такая. Ты будешь либо банкиром, либо его охранником, либо бандитом. А между ними в принципе не очень большая разница. Заработать официально другим способом приемлемые суммы для нормального существования очень сложно.



Но, черт побери, снимите вы нормальные фильмы, где эти клевые ребята пошли по другой дорожке и их наказали. Зло должно быть наказано. Дима Дюжев блестящий актер, но его герою подражают. Например, по Интернету сбрасывают: мы сейчас в классе поставили учителей на колени, накинули им аркан на голову. А Дюжев вообще-то классный парень, замечательный, все может сыграть. Балуев классный актер, голливудского масштаба. Еще мне нравятся Джигарханян, Соломин, Прыгунов. Зубры!

Молодым поколением у нас никто не занимается. Вот у нас и появилось такое большое количество наркоманов. Раньше были "Золотая шайба", "Кожаный мяч", дворовые общества. Сейчас ничего этого нет.



Я стал мужчиной в 21 год. А у моего сына мужское достоинство в 12 лет как у взрослого мужика. Я такого количества эротических фильмов, какое сейчас демонстрируется на экране, не видел ни в одной стране мира. Ни в Америке, ни в Аргентине, ни в Австралии нельзя подойти на улице к женщине и познакомиться. Не принято. Ты должен быть где-то - на дне рождения, на какой-то вечеринке, должен быть представлен. У нас проблем с этим нет. У нас прошлые ценности отменили, а новых не дали.

Интервью «РГ».