Владимир Турчинский: Я пожилой кривоногий мужчина с кучей проблем

16 декабря Владимир Турчинский умер. Приводим выдержки из его интервью разных лет.

О ТРЕНИРОВКАХ

Владимир Турчинский: Дохляком я никогда не был. Родился весом в пять килограммов. В десятилетнем возрасте уже занял 2-е место на первенстве Москвы по самбо среди младших юношей в полутяжелом весе до 65 кг. А в спорт пришел, наверное, через цирк. Я не просто обожал ходить в цирк, но и переписывался с цирковыми борцами, силовыми жонглерами. Мне нравились эти огромные могучие люди. Сейчас, когда выступаю по стране, вижу, какими глазами мальчишки смотрят на то, что мы творим. Елки зеленые, это же здорово, что мы отвлекаем их от разной дури!

О ХИМИИ

Владимир Турчинский: У нас все употребляют анаболические стероиды! Абсолютно все! На протяжении последних нескольких лет я не употребляю «химию» по той простой причине, что достиг уровня, когда незаметным не проскочу. А уровень силы, опыта и техники таков, что этого мне вполне достаточно, чтобы оставаться в теме без употребления запрещенных препаратов. А вообще на вопросы: «Употребляю ли я химию?», я отвечаю: «Не ваше собачье дело». Я занимался не олимпийским видом спорта, а на всех соревнованиях успешно проходил допконтроль.

О ПОДДЕРЖАНИИ ВЕСА

Владимир Турчинский: Сегодня ел на завтрак сырники, на обед — гречневую кашу с мясом, на ужин, думаю, будет икорка и бутылочка хорошего вина. Моим питанием занимается жена, она профессиональный диетолог.

Ирина Турчинская: Первое правило: поменьше жиров. Но совсем исключать их тоже нельзя, особенно женщинам. В отсутствие жиров портятся волосы, кожа, нарушается гормональный фон. Мясо лучше поджарить на одной ложке масла, а не на пяти. Самая распространенная ошибка, когда утром люди пьют чай с бутербродом, а вечером съедают плотный ужин. Все знают, что это плохо, но все равно так делают. От углеводов и жиров на ужин надо совсем отказаться. Углеводы (все крупы, бананы, картошка) это «бензин» для нашего организма, который утром заливать необходимо, потому что мы целый день носимся и нам надо обеспечивать себя энергией. А вечером, когда мы сидим у телевизора, а потом спим, организм нагружать не стоит: он не сможет израсходовать «бензин» и отложит его про запас. Съешьте лучше на ужин омлет, творог, курицу, рыбу — белки в организме выполняют строительную функцию.

В домашних условиях он бывает редко. У нас с ним часто не пересекаются жизненные графики. Он ложится и просыпается поздно, я — рано. Но это уже никого не напрягает. Когда Володя приходит домой, ему нужно какое-то время отлежаться и поесть -тут его лучше ничем не грузить. А когда придет в себя, начинает с дочкой возиться, может белье погладить и посуду помыть. Это мои два самых нелюбимых дела, поэтому он меня заменяет.

О ЖИЗНИ С ТУРЧИНСКИМ

Ирина Турчинская: Непонятно, кто за кем ухаживал. Сначала я за ним, потом он за мной. Первый год было страстное желание находиться рядом друг с другом, но не было абсолютно никакого взаимопонимания. Я не понимала ни стиль его жизни, ни образ мыслей, ни то, почему он на людях один, а дома другой. Жить с известным человеком непросто. Очень много людей по той или иной причине к нему тянутся, и эти причины не всегда хорошие. Надо уметь быть в тени. Ты идешь с молодым человеком, на него все вешаются, а ты вроде как: «Девушка, сфотографируйте нас». Надо это принять. Мы долго притирались друг к другу, и, наверное, только на пятый год совместной жизни произошло какое-то взаимопонимание, примирение. Проблемы стали решаться менее эмоционально. Теперь я многое принимаю из того, что раньше меня бесило, из-за чего я плакала или смеялась. И у Володи то же самое.

О РЕВНОСТИ

Владимир Турчинский: Она не заморачивается, когда на нее заглядываются, а вот меня ревнует. Я ей всегда говорю: «Родная моя, это у тебя фигура, как у богини, талия, волосы и грудь. А я пожилой кривоногий мужчина с кучей проблем». Иру признали одной из десяти самых красивых фитнес-инструкторов Москвы. Дочка, надеюсь, пошла в маму, она очень красивая. Ксюха — Скорпион, девочка с характером. У меня и сын Илья (в честь Ильи Муромца назвал) Скорпион. Просто группа «Скорпионс» какая-то, а не дети.

Интервью АИФ.