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Суперкомпьютер «СКИФ» начинает работу в Гродно

16 декабря 2009 09:09
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Торжественное открытие регионального сегмента Национальной ГРИД-сети, иначе говоря, географически распределенной вычислительной инфраструктуры, пройдет в Гродненском государственном университете.Этот белорусский вуз — соисполнитель программы Союзного государства по разработке и использованию средств ГРИД-технологий. Вычислительное ядро сети — «СКИФ». Это первый суперкомпьютер в Беларуси, установленный вне центра Национальной академии наук. В будущем году аналогичный вычислительный комплекс появится в БГУ.
# общество # Hi-Tech

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