Суперкомпьютер «СКИФ» начинает работу в Гродно

Торжественное открытие регионального сегмента Национальной ГРИД-сети, иначе говоря, географически распределенной вычислительной инфраструктуры, пройдет в Гродненском государственном университете.Этот белорусский вуз — соисполнитель программы Союзного государства по разработке и использованию средств ГРИД-технологий. Вычислительное ядро сети — «СКИФ». Это первый суперкомпьютер в Беларуси, установленный вне центра Национальной академии наук. В будущем году аналогичный вычислительный комплекс появится в БГУ.