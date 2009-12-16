Владимир Турчинский: Жена и ребёнок у меня стоят на первом месте

16 декабря Владимир Турчинский умер. Приводим выдержки из его интервью разных лет.

- Как поддерживаете себя в такой форме? Наверное, на это уходит масса времени.



Владимир Турчинский: Ежедневно занимаюсь в спортзале. Для меня день отдыха - это 1,5 км проплыть в бассейне и 10 км прокатиться на велосипеде.



- Вас супруга не ревнует к спорту?



Владимир Турчинский: Нет. Она уже привыкла. Специально для меня закупает гречку. Чтобы мускулы росли.

Существует стереотип, что мужчина, покрытый горой мускулов, не способен на какие-то нежные чувства. Так ли это на самом деле?



Владимир Турчинский: Не знаю как все остальные, но к своей супруге я отношусь вот уже 13 лет с трепетом и любовью. Дело в том, что сильный человек может прикинуться слабым, быть нежным и трогательным. А вот слабый человек - вряд ли.



- Как воспитываете 10-летнюю дочку Ксению?



Владимир Турчинский: Дочек отцы в основном балуют. Вот и я балую её всем. Покупаю ей цветы, платья. Даю денег на всякие расходы.



- Наверняка ей будет сложно выбрать будущего супруга при таком отце...



Владимир Турчинский: Она мне озвучивает характеристики, которыми должен обладать ее муж, и мне кажется, что она хочет замуж за меня. Те мальчики, которые встречаются с моей дочкой, - это стройные, креативные молодые люди. Конечно, в любом случае, мне их уже жалко. Потому что у нее папа - я. Пока я стараюсь не вмешиваться в её личную жизнь. Она занимается тем, чем ей хочется, - пение, рисование, танцы и дзюдо. Дочка правильно воспитана. У нее достаточно высокая планка в отношении с мальчиком и мужчиной, который будет рядом с ней.

Интервью сайту «Новое дело».