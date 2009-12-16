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Владимир Турчинский умер после процедуры омоложения

16 декабря 2009 10:19
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Сердце Владимира остановилось в 9.45 утра, когда он находился в своем доме в Ногинском районе Подмосковья 16 декабря 2009 года.

Как стало известно Life News, Владимир Евгеньевич решился на модную в последнее время процедуру по очистке крови. Он сделал ее в одном из медицинских центров в районе метро «Белорусская».

- Он только вчера был на радиостанции, предположить подобное развитие событий вообще никак невозможно было… Он хорошо себя чувствовал, никогда не жаловался на здоровье, всегда все в порядке было, - сообщил коллега Турчинского по радиостанции «Серебряный дождь» Владимир Соловьев. - Позвонила его жена на радиостанцию, сообщила о том, что Владимир умер. Почему это реально произошло – это надо выяснять, нам присылают самые разные предположения на радиостанцию.

# общество # Некролог

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