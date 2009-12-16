Владимир Турчинский умер после процедуры омоложения

Сердце Владимира остановилось в 9.45 утра, когда он находился в своем доме в Ногинском районе Подмосковья 16 декабря 2009 года.

Как стало известно Life News, Владимир Евгеньевич решился на модную в последнее время процедуру по очистке крови. Он сделал ее в одном из медицинских центров в районе метро «Белорусская».

- Он только вчера был на радиостанции, предположить подобное развитие событий вообще никак невозможно было… Он хорошо себя чувствовал, никогда не жаловался на здоровье, всегда все в порядке было, - сообщил коллега Турчинского по радиостанции «Серебряный дождь» Владимир Соловьев. - Позвонила его жена на радиостанцию, сообщила о том, что Владимир умер. Почему это реально произошло – это надо выяснять, нам присылают самые разные предположения на радиостанцию.