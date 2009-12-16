Жена Владимира Турчинского Ирина Турчинская: Помню наш первый Новый год…

16 декабря 2009 года Владимир Турчинский умер. Приводим выдержки из его интервью разных лет.

Отрывок из интервью газете «Телесемь».

Ира, долго вы дожидались статуса законной жены?

Ирина Турчинская: Четыре года. Жили вместе, дочка уже родилась...

Владимир Турчинский: Моя бывшая жена жила в Австралии, процедура развода была длительной. Она разводиться не хотела, пришлось нанимать адвокатов, велись переговоры... Дочке было два года, а мы с Ирой все были женихом и невестой.

Ирина Турчинская: Помню наш первый Новый год. У Володи были соревнования. Я чудно провела праздник у родителей. 2 января Володю — в прожженном колпаке Деда Мороза, слегка пошатывающегося — привозит друг...

Владимир Турчинский: Соревнования были в Латвии, за каждую победу выдавали ящик "Рижского бальзама". Все это почти тут же выпивалось, после чего грузинские участники соревнований несли домашнее вино... Наконец, бледно-зеленый, я приехал к Ирине.

Ирина Турчинская: Праздника не получилось: человек просто отравился, я его выхаживала. И на третий день он сказал: "Давай жить вместе!". С января 1999 года мы стали жить вдвоем. В феврале Володя решил, что пора обзаводиться потомством. Во втором браке у него не было детей. Почему-то он подумал, будто с ним что-то не так. Поехали к вьетнамским врачам, нам дали "Морского конька" — лекарство, которое должно было помочь. Мы этого горбунка поставили на полочку, решили, что к осени можно будет задуматься о детях. А через месяц я поняла, что беременна. 12 ноября 1999 года родилась Ксения.

Владимир Турчинский: Это как в анекдоте: "У нас ребенок!" — "Сын?" — "Нет". — "А кто?!". У меня от первого брака сын. Девочки, конечно, нежнее — сюси-пуси, тра-ля-ля... С парнем я абсолютно точно знаю, что надо делать, чтобы получился мужчина. И с девочкой я абсолютно точно знаю, что надо делать, чтобы получился мужчина. Я делаю-делаю из нее мужчину, потом плюю и начинаю ее "вылизывать". Ксения садится на шею, потом на горло... Правда, ее воспитанием больше занимается мама. Ксюша больше любит маму и, слава богу, похожа на маму. Я же — большой экспонат в коллекции ее игрушек.

Ирина Турчинская: Весной, когда я ждала дочку, мы затеяли ремонт. Все легло на меня: Володя был в разъездах.

Владимир Турчинский: Володя на ремонт и зарабатывал.

И.: Участия с его стороны не было, у меня не хватало сил. В конце концов мы разошлись и думали, что навсегда... Потом еще раз расходились... Мои родители очень тяжело на все это реагировали. Еще в самом начале Володя не произвел на них впечатления. Они говорили: "Девочка, зачем тебе это? Он тебе не подходит". А сейчас все наоборот: родители Володю полюбили и за него стоят горой по полной программе.