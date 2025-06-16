Кассы самообслуживания стали требовать от покупателей сканировать сразу два кода – с чем это связано?

Нововведения в объектах торговли. На кассах самообслуживания покупателям теперь необходимо сканировать сразу два кода на одном товаре: штрих-код и QR, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Евразийский экономический союз продолжает бороться с нелегальной и серой торговлей. QR-коды появляются на продукции не только в Беларуси, но и в других странах ЕАЭС. Сканировать так называемый Data Matrix необходимо только на продукции, которая включена в перечень, определенный правительством. Это напитки, чай, кофе, растительное масло, товары легпрома. С 1 июля для этого ряда товаров использование QR-кода будет обязательным. В некоторых случаях сканировать штрих-код при покупке не нужно. Это будет зависеть от модели кассового оборудования.

Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления контроля реализации товаров и услуг – начальник управления электронных систем контроля Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Во многих торговых сетях уже такой механизм внедрен, он находится в стадии отладки, и чем раньше его внедрили, тем, я уверен, покупатели быстрее смогут привыкнуть к реализации этого механизма. Многие кассы поддерживают извлечение штрихового кода из самого средства идентификации, поэтому достаточно будет считать Data Matrix, а уже вся необходимая информация в кассовое оборудование будет излечена непосредственно самой кассой. Если вам сделать это неудобно, искать Data Matrix, вы всегда можете обратиться к кассиру, который все эти действия выполнит за вас.

Наклейки c QR-кодом – часть системы маркировки и прослеживаемости товаров. Благодаря этому механизму можно полностью отследить путь продукции – от производителя до покупателя. Недобросовестным продавцам стать частью этой цепочки будет невозможно.