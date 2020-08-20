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Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси

20 августа 2020 17:51
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Президент России заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина с председателем Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси-1

Шарль Мишель проинформировал о внеочередном саммите ЕС, посвященном событиям в Беларуси. При этом российская сторона настаивает на недопустимости вмешательства извне во внутренние процессы суверенной страны. Более того, в Кремле подчеркивают, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Шарль Мишель # Фотофакт

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