Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси

Президент России заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина с председателем Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шарль Мишель проинформировал о внеочередном саммите ЕС, посвященном событиям в Беларуси. При этом российская сторона настаивает на недопустимости вмешательства извне во внутренние процессы суверенной страны. Более того, в Кремле подчеркивают, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и Евросоюза.